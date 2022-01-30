Підтримував Путіна та анексію Криму. Помер актор Леонід Куравльов

Про це із посиланням на московські медіа передає Еспресо.TV.



Майже увесь січень Куравльов хворів запаленням легенів. При цьому коронавірус у нього не підтверджувався, кажуть медики.



Популярність Куравльову принесли ролі у таких комедійних фільмах, як "Іван Васильович змінює професію", "Золоте теля", "Афоня". Загалом ним було зіграно понад 200 ролей у кіно та серіалах.



Типовим для Леоніда Куравльова, як для актора, був образ простого радянського парубка - робітника чи селянина, лінькуватого, не надто освіченого, у чомусь наївного.



В останні роки життя Куравльова кремлівська пропаганда використовувала його для виправдання політики Володимира Путіна й війни з Україною. Актор, зокрема, публічно підтримав анексію Криму.



Фігурант бази "Миротворця".



Після того, як його перестали впускати до України, Куравльов заявив:



"Вони (українці - ред.) мені не потрібні".



2016 року в інтерв'ю російській газети "Аргументи і факти" казав наступне:



"Росія заважає багатьом. Тому мені дуже шкода Володимира Володимировича Путіна. Нашому президенту треба допомагати";



"Існування Росії - це порятунок світу".





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb