Підтримував Путіна та анексію Криму. Помер актор Леонід Куравльов
30 січня 2022 року в Москві пішов з життя відомий радянський та російський актор Леонід Куравльов. Йому було 85 років
Про це із посиланням на московські медіа передає Еспресо.TV.
Майже увесь січень Куравльов хворів запаленням легенів. При цьому коронавірус у нього не підтверджувався, кажуть медики.
Популярність Куравльову принесли ролі у таких комедійних фільмах, як "Іван Васильович змінює професію", "Золоте теля", "Афоня". Загалом ним було зіграно понад 200 ролей у кіно та серіалах.
Типовим для Леоніда Куравльова, як для актора, був образ простого радянського парубка - робітника чи селянина, лінькуватого, не надто освіченого, у чомусь наївного.
В останні роки життя Куравльова кремлівська пропаганда використовувала його для виправдання політики Володимира Путіна й війни з Україною. Актор, зокрема, публічно підтримав анексію Криму.
Фігурант бази "Миротворця".
Після того, як його перестали впускати до України, Куравльов заявив:
"Вони (українці - ред.) мені не потрібні".
2016 року в інтерв'ю російській газети "Аргументи і факти" казав наступне:
"Росія заважає багатьом. Тому мені дуже шкода Володимира Володимировича Путіна. Нашому президенту треба допомагати";
"Існування Росії - це порятунок світу".
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