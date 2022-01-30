Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ Підтримував Путіна та анексію Криму. Помер актор Леонід Куравльов

Підтримував Путіна та анексію Криму. Помер актор Леонід Куравльов

30 січня, 2022 неділя
11:16
Світ

30 січня 2022 року в Москві пішов з життя відомий радянський та російський актор Леонід Куравльов. Йому було 85 років

Про це із посиланням на московські медіа передає Еспресо.TV.

Майже увесь січень Куравльов хворів запаленням легенів. При цьому коронавірус у нього не підтверджувався, кажуть медики.

Популярність Куравльову принесли ролі у таких комедійних фільмах, як "Іван Васильович змінює професію", "Золоте теля", "Афоня". Загалом ним було зіграно понад 200 ролей у кіно та серіалах.

Типовим для Леоніда Куравльова, як для актора, був образ простого радянського парубка - робітника чи селянина, лінькуватого, не надто освіченого, у чомусь наївного.

В останні роки життя Куравльова кремлівська пропаганда використовувала його для виправдання політики Володимира Путіна й війни з Україною. Актор, зокрема, публічно підтримав анексію Криму.

Фігурант бази "Миротворця".

Після того, як його перестали впускати до України, Куравльов заявив:

"Вони (українці - ред.) мені не потрібні".

2016 року в інтерв'ю російській газети "Аргументи і факти" казав наступне:

"Росія заважає багатьом. Тому мені дуже шкода Володимира Володимировича Путіна. Нашому президенту треба допомагати";

"Існування Росії - це порятунок світу".


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Крим
російська пропаганда
Миротворець
чий Крим
Читайте також:
29 січня, 2022 субота
Ким насправді виявилися американці у формі у зоні АТО-ООС. З'явилося пояснення
Володимир Вірчіс
28 січня, 2022 п'ятниця
Вірчис не міг повірити, що його зрадила близька людина: стало відомо, чому знаний український боксер міг скоїти самогубство
Дмитро Ярош
29 січня, 2022 субота
Ярош до Зеленського: Перед тим, як щось виголошувати, думайте і не підігравайте російській агентурі
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.56
    Купівля 28.56
    Продаж 28.9
  • EUR
    Купівля 31.77
    Продаж 32.27
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
30 січня
13:32
На столичній Куренівці врізався у стовп Kia Sorento. Постраждала пасажирка
13:14
Посольство США закликає американців без вагань вибратися за межі України. Але не літаками
12:51
Посварилися через заборговані 6 тис. грн. Нацполіція швидко розшукала у Василькові вбивцю підприємців з Волині
12:45
Ексклюзив
Андрій Санніков
"Олімпіада – не стримуючий фактор. Це російський вкид, димова завіса", – Андрій Санніков
12:37
Сергій Квіт
"Це елемент дестабілізації в Україні": новообраний президент НауКМА Сергій Квіт про спробу зриву виборів в Національному університеті "Києво-Могилянська академія"
12:15
Ексклюзив
При в'їзді до Києва з Вишгорода Toyota Land Cruiser збив дерева й стовпа. Водій уцілів
11:30
Ексклюзив
Ті, хто кажуть "не сійте паніку", потім стають рабами загарбників, - Віталій Портников
11:18
Ексклюзив
Війна в повітрі: чи зможе українська ППО відбити авіаційний та ракетний удари РФ? - розслідування телеканалу Еспресо
11:15
Ексклюзив
Глен Грант
"Готуйтеся до найгіршого", – британський полковник звернувся до Зеленського
10:48
Інтерв’ю
Михайло Забродський
"Влада навіть теоретично не готова до масштабних дій і складних рішень у час війни", – Михайло Забродський
10:20
Вперше в історії України одночасно працюють усі 15 енергоблоків АЕС
10:01
Немає сумнівів, хто друг, а хто ворог, - Порошенко подякував західним союзникам за підтримку України
09:39
Українська розвідка вивезла із Києва секретні документи, - Washington Post
09:17
Вітер лишив без світла 63 населені пункти
09:00
Пандемія COVID-19 в Україні: за добу - 94 смерті, понад 3 тис. ушпиталень, 24 тис. заражень
08:36
Після випадку в Дніпрі на усіх вокзалах перевіряють підвісні люстри
08:15
Британія вдвічі збільшить свою військову присутність в Естонії
08:00
МВС Польщі готується прийняти 1 млн українських біженців
07:23
У Василькові зарізали сімейну пару
2022, субота
29 січня
23:18
Ексклюзив
У Києві внаслідок зіткнення двох авто на Кільцевій дорозі загинула жінка
22:47
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа (праворуч)
Промоутер Ф'юрі "злив" нову дату реваншу Усика та Джошуа
22:22
Moderna
Moderna розпочала випробовувати вакцину від ВІЛ на людях
22:01
Владислав Супряга
"Динамо" домовилося про трансфер українського форварда до італійського клубу
21:39
Дмитро Кулеба
Кількість літаків з "аргументами" всі бачать: Кулеба заявив, що Україна успішно втілює нову стратегію протидії російській агресії
21:21
Ексклюзив
Михайло Забродський
"Щоб контролювати Київ, його не треба захоплювати – достатньо окупувати частину Лівобережжя", – Михайло Забродський
21:15
Фрідріх Мерц
Новий лідер партії Меркель заявив, що Європа припуститься помилки, якщо відключить РФ від SWIFT
21:07
Ексклюзив
Володимир Зеленський
Зеленський створив напругу у відносинах із союзниками та репутаційні проблеми особисто для Байдена – розслідування "Еспресо"
20:44
протести в Казахстані
Президент Казахстану Токаєв пояснив, чому особисто наказав стріляти в протестувальників та згадав про Сталіна
20:21
Мілош Земан
У канцелярії президента Чехії знищили секретний документ про причетність агентів російського ГРУ до вибухів на складах зброї
19:55
Дмитро Ярош
Ярош до Зеленського: Перед тим, як щось виголошувати, думайте і не підігравайте російській агентурі
19:54
хакер
Українців попередили про нову кібератаку, яку здійснюють через поштову розсилку
19:29
Олексій Резніков
Резніков розкритикував Німеччину через відмову надати зброю Україні
19:11
Ексклюзив
У Києві таксі наїхало на чоловіка на пішохідному переході
18:55
Олександр Усик, Боб Арум та Тайсон Ф'юрі (зліва - направо)
Промоутер назвав несподівану причину зриву бою Усика та Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу
18:30
НАТО
Угорщина відмовилася розміщувати сили НАТО, які перекидають на схід Європи
18:16
Джо Байден
У США затримали чоловіка, який планував замах на Байдена
17:55
Андрій Шевченко
У Польщі не ризикнули призначити Шевченка тренером збірної через його дружбу з російським олігархом Абрамовичем, - Przeglad Sportowy
17:34
ООС ЗСУ
29 січня на фронті не зафіксовано жодного порушення режиму "тиші"
17:19
Російські військові
У РФ заявили про відведення військ Західного військового округу в місця постійної дислокації
16:55
Ешлі Барті
Перша ракетка світу виграла Australian Open та перервала 44-річну "чорну смугу"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV