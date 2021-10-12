Помер американський генерал українського походження Ніколас Кравців
Пішов у вічність генерал-майор армії США українець Ніколас (Микола) Кравців, який був радником з питань України Міністерства оборони США
Про це повідомило Посольство України в США.
Кравців сприяв питанням розвитку двостороннього військового співробітництва України і США та направлення українських офіцерів на навчання до США. Відслужив два терміни у В'єтнамі.
"Нехай найкращі спогади та світла пам’ять про нього стануть розрадою та допоможуть пережити цю непоправну втрату", – йдеться в дописі.
Микола Кравців народився 28 листопада 1935 року в сім'ї Богдана та Неоніли Кравців у Львові, Галичина (тоді у складі Польщі). Його сім'я переїхала до Німеччини протягом Другої світової війни, а потім – у США у 1949 році.
У юності Микола зростав у філадельфійській українсько-американській громаді та міг розмовляти українською мовою. Він був членом Пласту – української скаутської організації, та відвідував Військовий інститут Бордентауну.
У 1955 році Микола вступив до Військової академії США у Вест Пойнті, де він грав в університетській команді з футболу, став командиром кадетського полку, належить до випуску 1959 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.27
Купівля 26.27Продаж 26.49
-
EUR
Купівля 30.27Продаж 30.64
- Актуальне
- Важливе