Помер російський модельєр Юдашкін, який розробляв форму для армії окупантів

Про це інформують росЗМІ.

Зазначають, що про смерть модельєра повідомила його дружина Марина Юдашкіна. Причиною смерті стало онкологічне захворювання.

Юдашкін був причетний до розробки парадної військової форми для російської армії на замовлення міноборони РФ. Він створив її у 2008 році.

Також він отримав низку державних нагород. Мовиться, зокрема, про "Орден пошани" та "Орден за заслуги перед вітчизною.

Крім того, у Росії 30 квітня помер ще один відомий російський модельєр В'ячеслав Зайцев. Він розробив колекції "Хрещення Русі".