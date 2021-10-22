Помер український футбольний тренер Сергій Морозов
На 72-му році життя помер український футбольний тренер Сергій Морозов
Про це повідомив директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов у facebook.
"Жахливі новини. Помер Сергій Морозов. Співчуття рідним і близьким", - написав Денисов.
Морозов розпочинав кар'єру в дублі київського "Динамо". Виступав за вінницький "Локомотив", "Десну", московский ЦСКА та "Зорю", у складі якої у 1972 році став чемпіоном СРСР. Провів 1 матч за збірну СРСР.
Був головним тренером вінницької "Ниви", яку у 1996 році вивів до фіналу Кубка України, київського ЦСКА, "Борисфена", "Прикарпаття" та "Ворскли".
Працював експертом на телеканалах "Футбол 1/2/3".
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