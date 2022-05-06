Помер український письменник і сценарист Сергій Дяченко

Про це повідомила його дружина Марина Дяченко.

"Сергій Дяченко. 14 квітня 1945 – 5 травня 2022", – написала вона. Причину смерті не вказала.

Сергій Дяченко – український російськомовний письменник-фантаст, сценарист, який працював у співавторстві з Мариною Дяченко. Писав російською мовою.

Народився в Києві. Закінчив Київський медичний інститут, працював лікарем-психіатром. Кандидат біологічних наук. 1989 року закінчив сценарний факультет ВДІКу. 2009 року вони разом із дружиною переїхали до Москви, а 2013 року – до Лос-Анджелеса.

Лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка 1987 року разом з режисером Анатолієм Борсюком, оператором Олександром Фроловим за повнометражний науково-популярний фільм "Зірка Вавилова" Київської кіностудії науково-популярних фільмів.

Був автором кіносценаріїв до фільмів: "Микола Вавилов", "Голод-33", "Гетьманські клейноди", "Генетика і ми", "Природи міцні затвори", "Совість у білому халаті" й інших.

На загальноєвропейській конференції фантастів "Єврокон-2005" у Глазго разом із Мариною Дяченко визнаний найкращим письменником-фантастом Європи. У співавторстві з дружиною написав 25 романів, десятки повістей, оповідань, а також кілька дитячих книжок. Серед найвідоміших творів - трилогія "Відьмине століття" (1997 – 2020), цикл "Вишеньки", дилогія "Vita Nostra" (2007, 2021).

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