Помер відомий український режисер Віталій Малахов

На 68-му році життя пішов з життя український режисер, керівник Київського драматичного театру на Подолі Віталій Малахов.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила його донька - Донька Малахова.

"У вівторок вранці тата забрали швидкою (час очікування в Києві 5 годин) і почалося пекло.

Протягом двох днів ми були між небом та землею. Ніколи у житті мені не було так страшно та погано.

Наразі діагноз встановлено – про себе дала знати стара отруйна бойова рана і почався сепсис. Передбачити це було неможливо", - написала Даша.

Віталій Малахов – український театральний режисер, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, народний артист України.



З 1987 року — художній керівник-директор Київського академічного драматичного театру на Подолі, у його доробку понад 60 вистав.

Трупа Віталія Малахова презентувала театральне мистецтво України в інших країнах: у США, Великій Британії, Італії, Мексиці, Коста-Риці, Фінляндії, Німеччині, Греції, Туреччині та у інших країнах.