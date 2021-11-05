Помер відомий український режисер Віталій Малахов
Два дні Малахов перебував у лікарні у важкому стані, куди потрапив швидкою
На 68-му році життя пішов з життя український режисер, керівник Київського драматичного театру на Подолі Віталій Малахов.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила його донька - Донька Малахова.
"У вівторок вранці тата забрали швидкою (час очікування в Києві 5 годин) і почалося пекло.
Протягом двох днів ми були між небом та землею. Ніколи у житті мені не було так страшно та погано.
Наразі діагноз встановлено – про себе дала знати стара отруйна бойова рана і почався сепсис. Передбачити це було неможливо", - написала Даша.
Віталій Малахов – український театральний режисер, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, народний артист України.
З 1987 року — художній керівник-директор Київського академічного драматичного театру на Подолі, у його доробку понад 60 вистав.
Трупа Віталія Малахова презентувала театральне мистецтво України в інших країнах: у США, Великій Британії, Італії, Мексиці, Коста-Риці, Фінляндії, Німеччині, Греції, Туреччині та у інших країнах.
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