Померла олімпійська чемпіонка з легкої атлетики Віра Крепкіна

Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Крепкіна виграла золоту нагороду Олімпіади у 1960 році в Римі у стрибках у довжину.

У 1954 і 1958 роках вона ставала чемпіонкою Європи в складі жіночої естафетної команди 4х100 м, а у 1958-му здобула срібло ЧЄ на дистанції 100 м.

У 2019 році Віру Крепкіну нагородили орденом Княгині Ольги ІІ ступеню.

Прощання з Вірою Крепкіною відбудеться 27 квітня об 11:00 на Байковому кладовищі у Києві.