Померла олімпійська чемпіонка з легкої атлетики Віра Крепкіна
На 91-му році життя померла олімпійська чемпіонка з легкої атлетики Віра Крепкіна
Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України.
Крепкіна виграла золоту нагороду Олімпіади у 1960 році в Римі у стрибках у довжину.
У 1954 і 1958 роках вона ставала чемпіонкою Європи в складі жіночої естафетної команди 4х100 м, а у 1958-му здобула срібло ЧЄ на дистанції 100 м.
У 2019 році Віру Крепкіну нагородили орденом Княгині Ольги ІІ ступеню.
Прощання з Вірою Крепкіною відбудеться 27 квітня об 11:00 на Байковому кладовищі у Києві.
- 29 березня на 92-му році життя померла легендарна українська тренерка з художньої гімнастики Альбіна Дерюгіна.
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