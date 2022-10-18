Помста України - це коли росіяни відчують, що у них всіх на руках кров, - письменник Капранов
Справжня помста росіянам буде тоді, коли вони стануть тверезими від розуміння того, що вони роблять. Якщо вони повернуться в людський стан - це й буде помста України
Про це в ефірі Еспресо заявив письменник та публіцист Дмитро Капранов.
"Духу в Російської імперії нема і зламати її можна значно дешевше - на полі бою. Їхня перемога та всепереможність - це їхня болюча точка. "Русские всегда побеждают" - якщо це зламати на полі бою, то їх дух, якщо він є - буде остаточно зламаний", - вважає він.
На його думку, Путін як в казино - поставив все на перемогу.
"Вони не уявляють собі іншого сценарію і реальність, в яку ми їх можемо завантажити може бути значно болючішим і справедливішим актом помсти. Мрії про помсту - гріють, але це така штука, яку подають холодною. Справжня помста буде тоді, коли вони стануть тверезими від розуміння, того, що вони роблять. Стан в який їх вводить пропаганда вибиває з них людську сутність і якщо вони повернуться в людський стан - це й буде наша помста. Якщо вони відчують, що у них на всіх на руках кров, руйнування і це все зробив кожен з них. Тоді їм доведеться виправдовуватися, відхрещуватися, удавати, що це не вони. У них буде народжуватися нова мораль і тут у нас масова сатисфакція і буде", - підсумував письменник.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.03
Купівля 40.03Продаж 40.8
-
EUR
Купівля 38.46Продаж 39.51
- Актуальне
- Важливе