Про це в ефірі Еспресо заявив письменник та публіцист Дмитро Капранов.

"Духу в Російської імперії нема і зламати її можна значно дешевше - на полі бою. Їхня перемога та всепереможність - це їхня болюча точка. "Русские всегда побеждают" - якщо це зламати на полі бою, то їх дух, якщо він є - буде остаточно зламаний", - вважає він.

На його думку, Путін як в казино - поставив все на перемогу.

"Вони не уявляють собі іншого сценарію і реальність, в яку ми їх можемо завантажити може бути значно болючішим і справедливішим актом помсти. Мрії про помсту - гріють, але це така штука, яку подають холодною. Справжня помста буде тоді, коли вони стануть тверезими від розуміння, того, що вони роблять. Стан в який їх вводить пропаганда вибиває з них людську сутність і якщо вони повернуться в людський стан - це й буде наша помста. Якщо вони відчують, що у них на всіх на руках кров, руйнування і це все зробив кожен з них. Тоді їм доведеться виправдовуватися, відхрещуватися, удавати, що це не вони. У них буде народжуватися нова мораль і тут у нас масова сатисфакція і буде", - підсумував письменник.