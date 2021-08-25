"Пом'якшити вплив РФ у південних і східних регіонах": США, Британія, Канада, Швеція та Швейцарія створять фонд "Партнерство за сильну Україну"
США, Великобританія, Канада, Швеція та Швейцарія створять фонд для України
Про це повідомила пресслужба посольства Великої Британії у Києві в Facebook.
Він почне роботу у грудні, планується залучити 35 млн фунтів стерлінгів за три роки.
Країни хочуть допомогти пом'якшити дестабілізуючий вплив РФ в південних і східних регіонах України.
Фінансуватимуть ініціативи, які сприяють зміцненню спроможності регіонів, зокрема, забезпечення консультацій владі або надання грантових інвестицій, які створюють економічні можливості й поліпшують доступ до державних послуг.
"Це має призвести до підвищення якості державних послуг, збільшення доходів домогосподарств і посилення зв’язків між громадами, розділеними конфліктом", - заявили у пресслужбі.
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