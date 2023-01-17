Понад 100 передач для армії на 17,5 мільйонів грн, – звіт спільної роботи Фонду Slots City з однодумцями за 2022 рік
104 передачі на фронт, серед яких – 30 автомобілів, в тому числі броньовані розвідувально-дозорні машини та вантажівки, 19 дронів, 9 тепловізорів, 7 генераторів, а також інше обладнання, спорядження та одяг для бійців. Таким є звіт спільної роботи Фонду Slots City (з однодумцями за 2022 рік
Крім передач на фронт, волонтери допомагають із медичним забезпеченням пораненим. Всього ж за 10 місяців роботи Фонду для армії та на гуманітарну допомогу переселенцям волонтери витратили 17 402 568 грн.
"Наш Фонд переорієнтував діяльність на допомогу армії у перші ж дні повномасштабного вторгнення", - згадує директор Фонду Станіслав Андрєєв. «Першим нашим благодійним внеском був чек на мільйон гривень для фонду "Повернись живим". Відтоді ось уже 10 місяців наші волонтери та друзі самовіддано допомагають бійцям у режимі 24/7, передають найнеобхідніше переселенцям та пораненим".
Зокрема, з березня до грудня 2022 року на потреби бійцям Збройних Сил України волонтери та друзі Фонду Slots City
- 30 автомобілів, в тому числі – вантажівки, пікапи, броньована розвідувально-дозорна машина,
- 19 дронів, а також 5 передач запчастин чи акумуляторів до них,
- 9 тепловізорів,
- 7 генераторів (серед них – і сонячні батареї).
Також волонтери передавали печі, буржуйки, обладнання (приціли, дальноміри, глушники, приклади, Starlink), екіпірування та бойове спорядження, забезпечували бійців харчуванням та одягом, повідомляє Фонд на своїй сторінці у Facebook.
Крім допомоги армійцям, Фонд з однодумцями пересилає гуманітарну допомогу переселенцям. Також з осені волонтери Slots City Foundation розпочали програму медичної допомоги пораненим, які лікуються у Олександрівській клінічній лікарні.
Серед отримувачів допомоги від волонтерів Фонду бійці ССО Азов, Української добровольчої армії, підрозділів Морської піхоти, Морського спецназу, Військово-морських сил, Національної гвардії, Десантно-штурмові війська, підрозділи розвідки, ГУР, аеророзвідки, школи дронів, декількох ТрО та інших підрозділів Збройних Сил України.
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