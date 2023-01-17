Понад 100 передач для армії на 17,5 мільйонів грн, – звіт спільної роботи Фонду Slots City з однодумцями за 2022 рік

Крім передач на фронт, волонтери допомагають із медичним забезпеченням пораненим. Всього ж за 10 місяців роботи Фонду для армії та на гуманітарну допомогу переселенцям волонтери витратили 17 402 568 грн.

"Наш Фонд переорієнтував діяльність на допомогу армії у перші ж дні повномасштабного вторгнення", - згадує директор Фонду Станіслав Андрєєв. «Першим нашим благодійним внеском був чек на мільйон гривень для фонду "Повернись живим". Відтоді ось уже 10 місяців наші волонтери та друзі самовіддано допомагають бійцям у режимі 24/7, передають найнеобхідніше переселенцям та пораненим".

Зокрема, з березня до грудня 2022 року на потреби бійцям Збройних Сил України волонтери та друзі Фонду Slots City

30 автомобілів, в тому числі – вантажівки, пікапи, броньована розвідувально-дозорна машина,

19 дронів, а також 5 передач запчастин чи акумуляторів до них,

9 тепловізорів,

7 генераторів (серед них – і сонячні батареї).

Також волонтери передавали печі, буржуйки, обладнання (приціли, дальноміри, глушники, приклади, Starlink), екіпірування та бойове спорядження, забезпечували бійців харчуванням та одягом, повідомляє Фонд на своїй сторінці у Facebook.

Крім допомоги армійцям, Фонд з однодумцями пересилає гуманітарну допомогу переселенцям. Також з осені волонтери Slots City Foundation розпочали програму медичної допомоги пораненим, які лікуються у Олександрівській клінічній лікарні.

Серед отримувачів допомоги від волонтерів Фонду бійці ССО Азов, Української добровольчої армії, підрозділів Морської піхоти, Морського спецназу, Військово-морських сил, Національної гвардії, Десантно-штурмові війська, підрозділи розвідки, ГУР, аеророзвідки, школи дронів, декількох ТрО та інших підрозділів Збройних Сил України.