Понад 100 тис. військовослужбовців ЗСУ пройшли підготовку в закордонних центрах

Про це повідомили заступник начальника Генштабу ЗСУ Олександр Кириленко та начальник Головного управління доктрин та підготовки ГШ ЗСУ Олексій Таран.

Менше ніж за 2 роки інтенсивну підготовку в навчально-тренувальних центрах більш ніж 30 країн-партнерів завершили понад 100 тисяч військовослужбовців Збройних Сил України.

"Це було б не можливо без підтримки і допомоги країн-партнерів. Завдяки спільним зусиллям була створена ефективна система підготовки військовослужбовців ЗСУ, яка суттєво підтримує і нарощує спроможності всіх складових Сил оборони у відсічі збройної агресії РФ. Ми вдячні за цю підтримку", - наголосив генерал-майор Олександр Кириленко

За словами Тарана, сьогодні до організаційних заходів підготовки особового складу ЗСУ за кордоном залучена коаліція з 32 держав-партнерів, які організаційно входять до складу двох військових допоміжних місій Україні: Група сприяння безпеці України та Місія Європейського Союзу з військової допомоги Україні.