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Понад 100 тис. військовослужбовців ЗСУ пройшли підготовку в закордонних центрах

21 листопада, 2023 вiвторок
19:03
Війна з Росією ЗСУ

Станом на вівторок, 21 листопада, країни-партнери підготували понад 100 тис. військовослужбовців ЗСУ

Про це повідомили заступник начальника Генштабу ЗСУ Олександр Кириленко та начальник Головного управління доктрин та підготовки ГШ ЗСУ Олексій Таран.

Менше ніж за 2 роки інтенсивну підготовку в навчально-тренувальних центрах більш ніж 30 країн-партнерів завершили понад 100 тисяч військовослужбовців Збройних Сил України.

"Це було б  не можливо без підтримки і допомоги країн-партнерів. Завдяки спільним зусиллям була створена ефективна система підготовки військовослужбовців ЗСУ, яка суттєво підтримує і нарощує спроможності всіх складових Сил оборони у відсічі збройної агресії РФ. Ми вдячні за цю підтримку", - наголосив генерал-майор Олександр Кириленко

За словами Тарана, сьогодні до організаційних заходів підготовки особового складу ЗСУ за кордоном залучена коаліція з 32 держав-партнерів, які організаційно входять до складу двох військових допоміжних місій Україні: Група сприяння безпеці України та Місія Європейського Союзу з військової допомоги Україні.

  • Протягом доби на фронті відбулося 70 бойових зіткнень. Українські військові на Херсонському напрямку надалі утримують зайняті позиції на лівому березі Дніпра. Водночас втрати окупантів серед особового складу вже сягнули 319 тисяч.
Світ
Україна
ЗСУ
Військові новини
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2023, вiвторок
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