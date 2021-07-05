Понад 1200 військових із України, США, Польщі та Литви: Генштаб ЗСУ анонсував навчання "Три мечі", що відбудуться після "Сі Бриз"
В Україні 17-30 липня пройдуть багатонаціональні військові навчання литовсько-польсько-української бригади ім. Великого гетьмана Костянтина Острозького "Три мечі 2021"
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Навчання відбуватимуться у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки "Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного". У тренуваннях візьмуть участь понад 1200 військовослужбовців і понад 200 бойових машин із України, США, Литви та Польщі.
Від України у навчаннях буде задіяно підрозділ 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.
"Вперше ці навчання будуть проведені в України і є продовженням партнерської програми міжнародної військової співпраці між Литовською Республікою, Республікою Польща та Україною", - зазначили у Генштабі ЗСУ.
За задумом організаторів, навчання "Три мечі 202" сприятимуть розвитку і ефективному злагодженню підрозділів країн-партнерів і покращать взаємодію між ЗСУ та військовими НАТО.
"Три мечі 2021 - абсолютно нова лінійка міжнародних військових навчань, які покликані підвищувати рівень міжнародного військового співробітництва та готовності до дій спільного військового підрозділу країн Люблінського трикутника", - наголосили у Генштабі ЗСУ.
- Нагадаємо, з 28 червня до 10 липня в Україні тривають наймасштабніші за понад 20 років українсько-американські навчання "Сі Бриз-2021".
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