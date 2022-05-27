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Головна війна з Росією Понад 1,8 тис. переселенців отримали одноразову допомогу від держави на вокзалах Львова та Дніпра

Понад 1,8 тис. переселенців отримали одноразову допомогу від держави на вокзалах Львова та Дніпра

27 травня, 2022 п'ятниця
19:29
війна з Росією Прибуття поїзда із Краматорська до Львова

Переселенці, які виїздили евакуаційними потягами з районів бойових дій, змогли отримати допомогу готівкою просто на залізничних вокзалах

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Допомогу на загальну суму 4 495 000 грн отримали на вокзалах Львова і Дніпра 1842 переселенці, які виїжджали із районів проведення бойових дій.

Схема отримання цієї допомоги проста. Працівники залізниці збирають інформацію про тих пасажирів евакуаційного потяга, яким необхідна фінансова допомога. Ці дані передають працівникам Укрпошти. І вже після виходу з потяга люди можуть отримати гроші на вокзалі у спеціально обладнаному пункті. Наразі такі пункти видавання готівки облаштували тільки на залізничних вокзалах Львова та Дніпра. У Мінцифри обіцяють, що згодом перелік місць розширять.

Сума допомоги становить 3000 грн на кожну дитину чи людину з інвалідністю, 2000 грн –  на кожного дорослого віком від 18 років.

  • Про запуск такої послуги у Укрзалізниці повідомили 20 травня. Першим містом, на вокзалі якого обладнали пункт видачі допомоги, став Львів

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