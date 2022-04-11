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Понад 19 500 військових, 1923 ББМ, 725 танків і 154 літаки: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ від початку повномасштабної війни проти України
Від початку повномасштабної війни проти України втрати військ РФ склали понад 19 500 військових, 1923 ББМ, 725 танків і 154 літаки
Про це повідомляє Генштаб ЗС України.
За попередніми даними ЗСУ, з 24 лютого до 11 квітня загальні бойові втрати російських окупантів зокрема склали:
- особового складу - близько 19500 осіб,
- танків - 725 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1923 од,
- артилерійських систем – 347 од,
- РСЗВ - 111 од,
- засоби ППО - 55 од,
- літаків – 154 од,
- гелікоптерів – 137 од,
- автомобільної техніки - 1387 од,
- кораблі /катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 119.
- Спеціальна техніка - 25.
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
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