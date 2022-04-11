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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Понад 19 500 військових, 1923 ББМ, 725 танків і 154 літаки: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ від початку повномасштабної війни проти України

Понад 19 500 військових, 1923 ББМ, 725 танків і 154 літаки: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ від початку повномасштабної війни проти України

11 квітня, 2022 понедiлок
09:07
війна з Росією техніка окупантів

Від початку повномасштабної війни проти України втрати військ РФ склали понад 19 500 військових, 1923 ББМ, 725 танків і 154 літаки

Про це повідомляє Генштаб ЗС України.

За попередніми даними ЗСУ, з 24 лютого до 11 квітня загальні бойові втрати російських окупантів зокрема склали: 

  • особового складу - близько 19500 осіб,
  • танків - 725 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1923 од,
  • артилерійських систем – 347 од,
  • РСЗВ - 111 од,
  • засоби ППО - 55 од,
  • літаків – 154 од,
  • гелікоптерів – 137 од,
  • автомобільної техніки - 1387 од,
  • кораблі /катери - 7 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 119.
  • Спеціальна техніка - 25.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК  - 4.
ЗСУ нагадує, що дані уточнюються через ускладнення точних підрахунків високою інтенсивністю бойових дій.
 
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