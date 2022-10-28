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Понад 2 тис. набоїв, тротил і електродетонатори: на Чернігівщині виявили схрони боєприпасів

28 жовтня, 2022 п'ятниця
12:50
Суспільство сховище боєприпасів окупантів

На Чернігівщині виявили два схрони з набоями, тротилом, гранатою й електродетонаторами

Про це повідомила Держприкордонслужба в телеграмі.

Схрони знайшли працівники ДПСУ, СБУ й Нацполіції. У сховках було понад 2 тис. набоїв, тротил, електродетонатори, ручна граната РГД-5, шашки та сигнальні ракети.

"Тепер небезпечні "подарунки" робитимуть добру справу", - зауважили в Держприкордонслужбі.

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