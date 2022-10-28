Понад 2 тис. набоїв, тротил і електродетонатори: на Чернігівщині виявили схрони боєприпасів
На Чернігівщині виявили два схрони з набоями, тротилом, гранатою й електродетонаторами
Про це повідомила Держприкордонслужба в телеграмі.
Схрони знайшли працівники ДПСУ, СБУ й Нацполіції. У сховках було понад 2 тис. набоїв, тротил, електродетонатори, ручна граната РГД-5, шашки та сигнальні ракети.
"Тепер небезпечні "подарунки" робитимуть добру справу", - зауважили в Держприкордонслужбі.
- 9 серпня на Чернігівщині знайшли сховище боєприпасів росіян, у якому було понад 1,6 тис. набоїв, гранати, міни та підствольний гранатомет.
- 23 липня на Чернігівщині виявили два сховки із російськими боєприпасами.
- 16 вересня на деокупованому прикордонні Чернігівщини виявили два російські сховки з пластидом, набоями та мінами.
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