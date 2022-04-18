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Понад 20 600 військових, 2041 ББМ, 790 танків і 167 літаків: Генштаб ЗСУ повідомив втрати РФ від початку повномасштабної війни проти України
Від початку повномасштабної війни проти України втрати військ РФ склали понад 20 600 військових, 2041 ББМ, 790 танків і 167 літаків
Дані опублікував Генштаб ЗСУ у facebook.
З 24 лютого до 18 квітня загальні бойові втрати російських окупантів зокрема склали:
- особового складу - близько 20600 осіб,
- танків ‒ 790 од.,
- бойових броньованих машин ‒ 2041 од.,
- артилерійських систем – 381 од,
- РСЗВ - 130 од.,
- засоби ППО - 67 од.,
- літаків – 167 од.,
- гелікоптерів – 147 од.,
- автомобільної техніки - 1487 од.,
- кораблі /катери - 8 од.,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 155.
- Спеціальна техніка - 27.
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
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