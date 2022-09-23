Понад 20 держав попросили ЄСПЛ долучитись до справи України проти РФ

Про це йдеться в дописі Міністерства юстиції у фейсбуці.

Зазначається, що 23 уряди та одна неурядова організація, Женевська академія міжнародного гуманітарного права та прав людини, звернулися до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) з проханням долучитися як третя сторона до провадження у справі Україна проти Росії.

Звернення направили уряди Австрії, Бельгії, Хорватії, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії і Швеції.

Крім того, Ісландія та Велика Британія попросили та отримали коротке продовження терміну, щоб направити запит про дозвіл приєднатись до справи як третя сторона.

Відомо, що особа або держава, що бере участь у справі як третя сторона, має право вносити письмові подання, а у виняткових випадках брати участь у слуханнях.

У березні СОТ оголосила про те, що скасує режим найбільшого сприяння для Росії й заявку Білорусі на вступ до організації.

У травні Європейський комітет ВООЗ ухвалив резолюцію від 35 країн-учасниць із пропозицією закрити офіс організації у Москві.

15 вересня Німеччина виділила Раді Європи 10 млн євро, щоб закрити дірку в бюджеті після виходу Росії.

16 вересня РФ перестала бути учасницею Європейської конвенції про права людини.

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