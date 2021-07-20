Понад 29 млн випадків: кількість заражень коронавірусом у РФ виявилася майже у 5 разів більшою за офіційні дані, - журналісти

Про це повідомляє російське видання "Медуза" за результатами спільного з виданнями "Медіазона" і "Холод" аналізу даних російських Мінцифри і МОЗ.



У РФ громадянам, які перехворіли на коронавірус або вакцинувалися, надають QR-код для можливості отримувати послуги, зокрема, відвідувати ресторани. Журналісти з'ясували, що разом із наданням коду про отримання "сертифікату імунізації" передаються дані з реєстру МОЗ - унікальний номер реєстрового запису. Останні 8 цифр у цьому номері містять унікальний номер людини перехворілого.



"Коли дані про хворого вперше зберігаються в реєстрі, йому присвоюється УНРЗ - цей момент показаний в навчальному відео МОЗ. Мабуть, в той самий момент призначається і дата, закодована в УНРЗ, яка потім потрапляє і в номер сертифіката", - пояснюють журналісти.



При цьому джерело "Медузи" в одному з регіональних МОЗ підтвердило, що порядковий номер у реєстрі єдиний по всій країні і відображає загальну кількість зареєстрованих хворих на момент створення УНРЗ для кожного пацієнта.



"Найостанніший з надісланих (журналістам - ред.) сертифікатів - від людини, яка одужала наприкінці червня 2021 року, - має порядковий номер 27 млн 300 тис. Джерело "Медузи" в одному з федеральних відомств, знайоме з роботою Федерального реєстру, на питання про те, чи відповідає ця цифра кількості записів в регістрі, відповіло: "Так і є", - зазначає видання.



За даними "Медузи", станом на 20 липня 2021 року фактична кількість заражень коронавірусом у РФ перевищила 29 млн випадків, у той час як влада повідомляє про 6 млн заражень.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb