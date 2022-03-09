Понад 3 тис. американців подали заявки на вступ до Міжнародного легіону ЗСУ

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у Telegram.



У ЦПД відзначили, що серед 3 тис. американців, які подали заявки на вступ до Міжнародного легіону, є ветерани збройних сил.



У Міжнародному легіоні ЗСУ проти Росії також воюватиме канадський снайпер "Валі". Раніше він брав участь у бойових операціях в Афганістані та Іраку.



Разом з ними на оборону України від окупантів долучився загін добровольців з громадян Грузії на чолі з ексміністром оборони Грузії Іраклієм Окруашвілі.



"Міжнародний легіон вже бореться за нашу свободу!", - наголосили у Центрі протидії дезінформації.



8 березня стало відомо, що ексміністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі разом з добровольцями воюватиме за Україну.

Нагадаємо, попередньо стало відомо, що в Україну зголосились прибути близько 20 тисяч іноземців, що готові боронити нашу державу від російської агресії. Напередодні вже приїхали британські легіонери.

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