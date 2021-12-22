Понад 300 млн кіловат-годин: українські АЕС виробили рекордну кількість електроенергії за добу
Українські атомні електростанції (АЕС) побили добовий рекорд виробництва електроенергії - понад 300 млн кіловат-годин
Про це повідомляє пресслужба держпідприємства "НАЕК "Енергоатом".
"Понад 300 млн кіловат-годин - рекорд НАЕК "Енергоатом". Також у нас дві атомні станції працюють на номінальній потужності і навіть більше: це Южно-Українська АЕС, яка зараз несе навантаження 3050 МВт, і вдвічі більше - Запорізька АЕС, яка сьогодні вийшла на 6160 МВт виробництва електроенергії. Такого ніколи не було", - заявив керівник "Енергоатому" Петро Котін.
Станом на 22 грудня на атомних станціях України в роботі знаходяться 14 з 15 енергоблоків. За минулу добу, 21 грудня, АЕС виробили 301,10 млн кіловат-годин електроенергії, з початку місяця - 6 154,31 млн кіловат-годин, а з початку 2021 року - 83 159,97 млн кіловат-годин.
- Нагадаємо, виконавчий директор асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк заявив, що в Україні можливі суттєві проблеми із постачанням електроенергії через популістичну тарифну політику влади.
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