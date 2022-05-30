Про це інформує у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і до 30 травня орієнтовні втрати Росії становлять:

особового складу близько 30350 (+200) осіб

танків ‒ 1349 (+11) од.

бойових броньованих машин ‒ 3282 (+12) од.

артилерійських систем – 643 (+12) од.

РСЗВ ‒ 205 (+2) од.

засобів ППО ‒ 93 (+0) од.

літаків – 207 (+0) од.

гелікоптерів – 174 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 507 (+3)

крилатих ракет ‒ 116 (+2)

кораблів/катерів ‒ 13 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2258 (+18) од.

спеціальної техніки ‒ 48 (+0).

Найбільших втрат минулої доби окупанти зазнали на Запорізькому напрямку.

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