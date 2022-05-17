Понад 350 людей після помилування пішли на фронт з 24 лютого, - Малюська

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону, передає УНІАН.

За його словами, відбулось три хвилі помилувань.

"363 людини звільнили з місць позбавлення волі. Йому передувала тривала процедура оцінки", - розповів Малюська.

Він додав, що випускали тільки тих, хто не повинен становити небезпеки для суспільства.

Міністр додав, що кілька людей спочатку написали заяви, а потім відмовилися.

"Як правило, це (помилування, - ред.) стосувалося тих осіб, термін відбування покарання яких був на завершальному етапі. Тому повертати їх назад немає сенсу, оскільки вони точно втратили суспільну небезпеку",- додав Малюська.

Також міністр зазначив, що четверта хвиля помилувань поки не очікується, адже запитів від ЗСУ не було.