Понад 350 людей після помилування пішли на фронт з 24 лютого, - Малюська
З початку широкомасштабної війни Росії з в'язниць звільнили 363 людини, які висловили бажання служити в лавах Збройних сил України
Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону, передає УНІАН.
За його словами, відбулось три хвилі помилувань.
"363 людини звільнили з місць позбавлення волі. Йому передувала тривала процедура оцінки", - розповів Малюська.
Він додав, що випускали тільки тих, хто не повинен становити небезпеки для суспільства.
Міністр додав, що кілька людей спочатку написали заяви, а потім відмовилися.
"Як правило, це (помилування, - ред.) стосувалося тих осіб, термін відбування покарання яких був на завершальному етапі. Тому повертати їх назад немає сенсу, оскільки вони точно втратили суспільну небезпеку",- додав Малюська.
Також міністр зазначив, що четверта хвиля помилувань поки не очікується, адже запитів від ЗСУ не було.
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