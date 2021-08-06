Понад 400 населених пунктів без світла через погодні умови, - ДСНС

Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

Без світла населені пункти у 8 областях:

Хмельницька – 206

Київська – 63

Тернопільська – 42

Чернівецька – 39

Львівська – 36

Вінницька – 29

Житомирська – 23

Кіровоградська – 2

На території окремих областей підтоплено 2 житлові будинки, 13 підвалів, 10 домогосподарств, 8 господарських будівель, 1 насосну станцію. Частково пошкоджено 4 покрівлі, повалено 155 дерев. Жертв та постраждалих немає.



