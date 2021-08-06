Понад 400 населених пунктів без світла через погодні умови, - ДСНС
Через ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) знеструмлено 440 населених пунктів
Про це повідомляє пресцентр ДСНС.
Без світла населені пункти у 8 областях:
- Хмельницька – 206
- Київська – 63
- Тернопільська – 42
- Чернівецька – 39
- Львівська – 36
- Вінницька – 29
- Житомирська – 23
- Кіровоградська – 2
На території окремих областей підтоплено 2 житлові будинки, 13 підвалів, 10 домогосподарств, 8 господарських будівель, 1 насосну станцію. Частково пошкоджено 4 покрівлі, повалено 155 дерев. Жертв та постраждалих немає.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
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