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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Понад 75 тис. відправлених на війну в Україну росіян загинули або поранені, - США

Понад 75 тис. відправлених на війну в Україну росіян загинули або поранені, - США

28 липня, 2022 четвер
15:42
війна з Росією тіла російських окупантів

Росія з 24 лютого втратила близько половини військових, відправлених на війну проти України

Про це повідомило Радіо Свобода.

Як пише медіа, американська сенаторка-демократка Елісса Слоткін розповіла про втрати Росії телеканалу CNN після участі в секретному брифінгу з представниками адміністрації президента Байдена.

"Нам повідомили, що понад 75 тис. росіян були вбиті або поранені, що є величезним числом, у їхні сухопутні сили інвестовані неймовірні суми, понад 80 % їхніх сухопутних сил загрузли, вони втомилися", - сказала Слоткін.

У повідомленні йдеться, що Росія засекречує дані про кількість загиблих під час повномасштабної війни проти України. 

"Втрати військових є державною таємницею в Росії навіть у мирний час, російська влада не подає оновлених офіційних даних про кількість загиблих під час повномасштабної війни проти України. За останніми оцінками ЦРУ, в боях загинули 15 тис. російських військових. Генштаб Збройних сил України заявляє про понад 40 тис. загиблих російських військових", - пише Радіо Свобода.

Також зазначається, що після відвідин України сенаторка припустила, що наступні півтора місяця можуть бути вирішальними у війні.

"Я думаю, те, що ми дуже рішуче почули від президента Зеленського і підтвердили сьогодні, полягає в тому, що українці дійсно хочуть кілька разів вдарити Росію по зубах до приходу зими", - заявила вона.

  • Генштаб повідомив, що станом на 25 липня українська армія знищила  майже 40 тис. особового складу окупантів.
  • Британська розвідка стверджує, що в результаті успішних ударів ЗСУ російські війська на західному березі Дніпра стали дуже вразливими.

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Україна
Росія
військові
російська армія
окупанти
США
Військові новини
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