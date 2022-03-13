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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Понад 80% американців вважають Україну дружньою або союзною державою, – The New York Times

Понад 80% американців вважають Україну дружньою або союзною державою, – The New York Times

13 березня, 2022 неділя
09:24
війна з Росією

Підтримка американцями України як дружньої нації або навіть країни-союзника суттєво збільшилася від початку російського вторгнення. Водночас більше американців сприймають Росію як ворога

Про це пише американське видання The New York Times.

"Ще рік тому багато американців не знали, як ставитися до України – якщо вони взагалі щось про неї знали. Третина виборців не могла сказати, чи є ця країна дружньою або ж недружньою для США. Зараз уже не так", – йдеться в повідомленні. 

Після російського вторгнення, переважна більшість американців, щонайменше 81%, почала переконливо вважати Україну виключно дружньою нацією. Цей показник перевищує навіть симпатії до багатьох давніх союзників США, таких як Франція чи Японія. Вищі позитивні оцінки американців отримали лише Велика Британія, Канада й Австралія.

Також зазначають, щодо 70% американців переконані, що Росія є ворогом для США, навіть більшим, ніж Китай, Іран і Північна Корея.

  • Нагадаємо, очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Володимир Путін може атакувати одну із країн НАТО.

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