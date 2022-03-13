Понад 80% американців вважають Україну дружньою або союзною державою, – The New York Times
Підтримка американцями України як дружньої нації або навіть країни-союзника суттєво збільшилася від початку російського вторгнення. Водночас більше американців сприймають Росію як ворога
Про це пише американське видання The New York Times.
"Ще рік тому багато американців не знали, як ставитися до України – якщо вони взагалі щось про неї знали. Третина виборців не могла сказати, чи є ця країна дружньою або ж недружньою для США. Зараз уже не так", – йдеться в повідомленні.
Після російського вторгнення, переважна більшість американців, щонайменше 81%, почала переконливо вважати Україну виключно дружньою нацією. Цей показник перевищує навіть симпатії до багатьох давніх союзників США, таких як Франція чи Японія. Вищі позитивні оцінки американців отримали лише Велика Британія, Канада й Австралія.
Також зазначають, щодо 70% американців переконані, що Росія є ворогом для США, навіть більшим, ніж Китай, Іран і Північна Корея.
- Нагадаємо, очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Володимир Путін може атакувати одну із країн НАТО.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 31.07
-
EUR
Купівля 32.25Продаж 34.33
- Актуальне
- Важливе