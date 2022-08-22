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Понад 90% українців пишаються своїм громадянством – опитування

22 серпня, 2022 понедiлок
18:18
Суспільство Україна українці

Понад 90% українців пишаються своїм громадянством. Це найвищий показник за весь час соціологічного моніторингу, який проводився за часи незалежності України

Такі дані озвучили у пресслужбі Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва.

За даними опитування, понад 90% українців пишаються своїм громадянством. Серед них 54,5% "дуже пишаються", 36% – "скоріше пишаються". 

72% українців ідентифікують себе передусім як громадян України й тільки 12% – як жителів села, району чи міста та 6% – як жителів регіону.

Також соціологи поцікавилися в людей, що, на їхню думку, їх сьогодні найбільше об'єднує. 72,5% переконані, що це віра в перемогу, 48,1% – віра в краще в майбутнє та майже 36% –   патріотичні почуття. А ось такі звичні об'єднавчі фактори як релігія (4,1%), етнічна приналежність (3,9%) та політичні погляди (3,7%) опинилися внизу рейтингу.

Якби референдум про незалежність України відбувався сьогодні, то 87,5% опитаних проголосували б "за". "Проти" – трохи більш як 3%. Ще 5,5% заявили, що не брали б участі в референдумі.

Попри непросту історію незалежної України, 37% респондентів зазначили, що за останні 30 років ми пережили більше позитивного, ніж негативного. 40,5% вважають, що доброго й поганого було порівно і тільки 15% переконані, що негативу все-таки було більше. Частка позитивних оцінок виявилася найвищою за весь час спостережень, і це – попри повномасштабну війну.

Майже 90% опитаних українців пов'язують своє майбутнє з Батьківщиною і лише 4% планують виїхати за кордон. Щодо майбутнього України, то в більшості у людей – позитивні прогнози. Надію відчуває 65,5% респондентів, оптимізм – 40%, впевненість, що все буде добре, – 23,5%. Про те, що його час від часу огортає тривога, зізнався кожен третій (31,5% опитаних). 

Опитування методом face-to-face проводилося з 5 по 12 серпня 2022 року у місті Києві й у всіх областях, але лише на тих територіях, які контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Загалом – у 112 населених пунктах (57 містах і 55 селах). Участь в опитуванні взяло 2024 респонденти, старших 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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