Попередження Генштабу ЗСУ: Telegram канал "НачШтабу" модерують росіяни

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.



"Просимо максимальне поширення адмінів українських каналів! Фейсбук, Твіттер, ТікТок, Інстаграм. Офіційно. Канал "НачШтабу" модерується російським ІПСО! Військовослужбовці, перестаньте корегувати вогнем ворога!" - йдеться у повідомленні.



У генштабі також закликають військових не надавати каналу інформацію про пошкодження об'єктів, пересування військ, позиції та настрій в українських підрозділах.



"Заклик! Заваліть адмінів спамом!" - зазначили в дописі.





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