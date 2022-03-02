Попередження Генштабу ЗСУ: Telegram канал "НачШтабу" модерують росіяни
Генеральний штаб Збройних сил України попереджає користувачів Telegram про те, що канал "НачШтабу" модерується російським ІПСО (інформаційно-психологічні операції)
Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.
"Просимо максимальне поширення адмінів українських каналів! Фейсбук, Твіттер, ТікТок, Інстаграм. Офіційно. Канал "НачШтабу" модерується російським ІПСО! Військовослужбовці, перестаньте корегувати вогнем ворога!" - йдеться у повідомленні.
У генштабі також закликають військових не надавати каналу інформацію про пошкодження об'єктів, пересування військ, позиції та настрій в українських підрозділах.
"Заклик! Заваліть адмінів спамом!" - зазначили в дописі.
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