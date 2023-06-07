Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Новини Порошенки відправили перший гуманітарний вантаж на Херсонщину, другий вже готують

Порошенки відправили перший гуманітарний вантаж на Херсонщину, другий вже готують

7 червня, 2023 середа
20:29
Новини

Херсонщина після підриву росіянами Каховської ГЕС потерпає від затоплення. Людям, які рятуються із районів, залитих водою, потрібно все – від харчових продуктів до техніки для знезараження

Про це пише сайт партії "ЄС".

Марина Порошенко з активістами "Солідарної Молоді" вже відправила машину з медикаментами, питною водою, засобами гігієни та дитячим харчуванням. 

Петро Порошенко телефоном зв’язався із херсонською активісткою ГО «Справа Громад», волонтеркою Оксаною Погомій. На найближчі дні на південь готують великий гуманітарний вантаж, каже п‘ятий Президент.

«Я сьогодні спілкувалася з місцевою владою, розумію, що потрібна буде вода, якомога більше. Тому що у нашому місті вже з завтрашнього дня вода буде по годинам, і ми будемо викручуватися, але у нас будуть райони, де води взагалі не буде, тому що все затоплене, підтоплене», – розповідає волонтерка про ситуацію у Херсоні.

«Ми вантажимо цілу велику фуру води, 20-тонну. І веземо бутильовану воду, яка може бути роздана через наші склади, через центри допомоги. Друга позиція – це чоботи. Ми знайшли півтисячі чобіт. 300 чоловічих, більше 200 жіночих. І зараз усе, що буде на складах, рибальські чоботи як комбінезон, в якому можна виконувати рятувальні роботи. Це саме те, що ви попросили», – повідомив Порошенко. П’ятий Президент також говорить, що на Херсонщину планують передати системи хімічної водоочистки – їх вже замовили. 

«Як тоді ми співпрацювали по системі хімводоочистки для Миколаєва і для Херсона, але це потребує двох-трьох тижнів на виробництво систем хімводоочистки  для того, щоб забезпечити водою», – пояснює Порошенко.

«Ми знайшли бензинові мотопомпи для відкачування брудної води, а також генератори, в основному 3-х кіловатні. В умовах дефіциту енергопостачання ми готові будемо доставити їх на цьому тижні», – зазначає Порошенко. 

«Помпи дуже потрібні, тому що як почне спадати вода, треба буде відкачувати. Дуже просили ці мотопомпи», – зазначає Погомій.

Також у регіон передадуть корм для домашніх тварин – котів та собак. «Ми купуємо майже тонну корму для собак і котів, можна знайти організації, добровольців, які займаються тваринами», – говорить Порошенко.

Оксана Погомій також розповіла, що в регіоні потрібна сироватка від зміїних укусів, оскільки після затоплення отруйні плазуни з’явилися у місті, і це небезпечно для людей: «я вважаю, про це треба думати вже зараз, у нас з’явилося дуже багато отруйних гадюк. А сироватка навряд чи у нас є. Її ніколи не було, а зараз вони прямо в місті. Мені сьогодні світлини прислали. Ця проблема буде, не будемо знати, що робити».

Крім того, підйом води погіршує епідеміологічну ситуацію, тому необхідні засоби і техніка для знезараження. «Зараз через це підтоплення, на жаль, на деякі кладовища, скотомогильники підійшла вода, все плаває. Тому нам буде треба для очищення води машина, котра буде з вулиці це все змивати», – пояснює Оксана Погомій.

«Я звернуся до ДСНС, можливо вони мають готову машину і тоді передислокуємо, і якщо буде потрібна  допомога в тому числі з санітарно-гігієнічними засобами, дезінфекції, ми теж в робочому порядку це обговоримо», – говорить Порошенко.

Також у Херсон передадуть пічку для волонтерської пекарні замість знищеної під час російського обстрілу. Це дозволить збільшити виробництво безкоштовного хліба, який дуже потрібен. «Сьогодні ми повезли хліб на блокпости, але віддали по дорозі ще й тим, хто зараз готує людям, і тим, кого перевозять із затоплених районів», – розповідає волонтерка. 

Порошенко наголошує: те, що сталося з Каховською ГЕС, трагедія для всієї України, і тільки разом ми можемо подолати її наслідки. «Ми з вами, ви з нами, ми разом рухаємося до перемоги», – переконаний Петро Порошенко.

«Ми дуже вдячні за допомогу. Психологічно набагато легше, коли ти розумієш, що тебе підтримують», – каже Оксана Погомій.

Читайте також:
Верховный суд Украины
6 червня, 2023 вiвторок
Верховний Суд заявив про підробку документів для перетину кордону від імені суду
Китай
6 червня, 2023 вiвторок
Китай відреагував на підрив Каховської ГЕС: закликав до політичного врегулювання "кризи" в Україні
Мартін Гріффітс
7 червня, 2023 середа
Заступник генсека ООН: Підрив Каховської ГЕС призведе до далекосяжних наслідків
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.78
    Купівля 36.78
    Продаж 37.36
  • EUR
    Купівля 39.55
    Продаж 40.41
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
7 червня
20:35
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ, чемпіонат Англії
Мудрик ефектно відповів російськомовному хейтеру
20:34
Володимир Зеленський
Зеленський: ООН та Червоний Хрест мають бути на ТОТ Херсонщини, проте їх там немає
20:11
Офіцер ЗСУ звинуватив Маляр у брехні щодо "капітального" будівництва укріплень навколо Бахмута
20:05
російський добровольчий корпус РДК
РДК заявив, що вже 7 днів контролює Нову Таволжанку на Бєлгородщині
20:05
Олексій Данілов
"Коли ми почнемо, побачать усі": Данілов заявив, що Україна ще не здійснює контрнаступ
20:05
OPINION
Євстратій Зоря
Як московські попи трактують Каховську трагедію
19:35
Корабельний район Херсону: наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС
Підрив Росією Каховської ГЕС: затоплено нацпарк "Нижньодніпровський" із угіддями світового значення, під загрозою сотні видів риб і птахів
19:25
Ліонель Мессі
Мессі відмовив "Барселоні" і обрав інше місце продовження кар'єри. Гратиме з українцем
19:24
всюдихід Bandvagn
Боєприпаси до Gepard, всюдиходи Bandvagn, дрони Vector: Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги
19:13
затоплення
У затопленій Голій Пристані росіяни виганяють людей із будинків і будують позиції на дахах, із Козачих Лагерів заборонили евакуацію, - Генштаб
19:05
Ексклюзив
Олешки
Підрив Каховської ГЕС: у Олешках є перші загиблі, - мер Рищук
19:00
Огляд
Переможні новини
Переможні новини 469 дня війни: наступ ЗСУ на Бахмутському напрямку та реекспорт швейцарської зброї
18:50
Миколаїв. Підтоплення
У Миколаєві зафіксували підтоплення в чотирьох районах міста. Рівень води піднявся на 82 см
18:49
Medicine
Польський бренд одягу Medicine створив колекцію за мотивами картин Марії Примаченко
18:29
Окупанти на ЗАЕС
Ситуація на ЗАЕС в будь-який час може вийти з-під контролю, - мерія Енергодара радить покинути місто
18:26
підрив Каховської ГЕС
Генератори, помпи, обладнання для притулку: ЄС допоможе Україні подолати наслідки підриву Каховської ГЕС
18:05
Львівський аеропорт
Україна на переговорах з ЄС підняла питання відкриття львівського аеропорту, - Козицький
18:04
окупант російського підрозділу "Шторм""
Штурмували Донеччину та Луганщину: СБУ оголосила підозру окупантам із російського підрозділу "Шторм"
18:02
OPINION
Володимир Гевко
Податок з благодійності безглуздий засадничо
17:52
Ігор Кузін
У МОЗ припустили ймовірність спалаху холери внаслідок підриву Каховської ГЕС
17:49
криптовалюта
Привести до національних реалій: в НБУ розповіли, як регулюватимуть ринок криптовалют
17:37
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морпіхи знищили 6 російських танків, вантажівку та 2 артилерійські системи
17:07
легіон "Свобода Росії"
Легіон "Свобода Росії" оприлюднив позицію стосовно Криму і звернувся до жителів півострова
17:01
Оновлено
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган поговорив із Зеленським і Путіним про підрив Каховської ГЕС: запропонував створити спільну комісію для розслідування
16:59
витік аміаку
Двічі обстрілявши аміакопровід, РФ почала ширити фейкове відео "отруйної хмари"
16:48
Підрив Каховської ГЕС: затоплено єдиний в Україні державний осетровий завод
16:45
Інтерв’ю
Петро Черник
F-16 встигнуть взяти участь в контрнаступі ЗСУ, – військовий експерт Черник
16:44
Ексклюзив
Винищувач F/A-18
Наявний в Австралії винищувач F/A-18 Hornet за можливостями кращий за F-16, - головред Defense Express Катков
16:31
Потяг
Укрзалізниця призначила додатковий потяг Одеса - Київ
16:24
Каховська ГЕС
МОЗ попередило про небезпеку ботулізму внаслідок підриву Каховської ГЕС: як уберегтися
16:16
На фото українське поле пшениці
Підрив Росією Каховської ГЕС спричинив зростання цін у світі на пшеницю, кукурудзу та овес
16:03
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Херсон у вогні та воді. Чому питання про Чонгар знову на часі?
15:59
Ексклюзив
карта "бавовни"_0606
Розпочалися тенденції щодо перехоплення ініціативи на полі бою з боку ЗСУ, - капітан ЗСУ Прозапас
15:56
Секретар РНБО Олексій Данілов
Данілов: перед підривом Каховської ГЕС росіяни максимально накопичили воду, щоб зашкодити сильніше
15:45
російська армія, мобілізація
РФ відкрила на окупованих територіях установи для залучення населення до війни
15:34
Оновлено
Корабельний район Херсону: наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС
Підрив Каховської ГЕС: евакуйовано 1700 жителів Херсонщини, ворог здійснив хакерську атаку на програмне забезпечення гарячої лінії ОВА
15:32
На фото людина, що працює за комп'ютером
Росіяни здійснили хакерську атаку на гарячу лінію Херсонської ОДА
15:30
Ілон Маск поширив відео ексведучого Fox News Такера Карлсона зі звинуваченнями України в підриві Каховської ГЕС
15:09
Швейцарія
Сенат Швейцарії схвалив поправку до закону про реекспорт зброї
14:57
Перші зірки Всесвіту: нове дослідження вказує на їхню унікальну смерть
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV