Порошенко фінансує нові розробки засобів РЕБ для ППО: треба захистити інфраструктуру Одеси та інших українських міст

Про це пише пресслужба партії "ЄС".

Народний депутат наголошує: протиповітряна оборона це пріоритет номер один для захисту об’єктів експортної інфраструктури – перш за все Одещини та всього півдня України.

"Ми матимемо можливість посилити нашу протиповітряну оборону, радіотехнічні засоби. Чому це зараз важливо? Путін намагається організувати голод в світі через блокаду чорноморських портів України. Він розуміє наслідки атаки на кораблі, бо це вже міжнародне піратство і це передбачає відповідні дії щодо російського флоту по всьому світу. Тому він робить атаку на порти. Він робить атаку на Одесу. Я народився в Одеській області, і це б’є по моєму серцю", – говорить Порошенко.

"Ми маємо протиповітряною обороною захистити Одесу, Миколаїв, Херсон. Порти, інфраструктуру від ударів ракет. Тому скажу поки що без деталей – ми фінансуємо науково-дослідні конструкторські розробки для унікальних засобів радіоелектронної боротьби. Якщо все у нас буде вдало, будемо садити "Шахеди", зупиняти "Орлани", "Ланцети". Фінансування під це Фонд вже відкрив", – зазначив Порошенко.