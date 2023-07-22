Порошенко фінансує нові розробки засобів РЕБ для ППО: треба захистити інфраструктуру Одеси та інших українських міст
Петро Порошенко під час поїздки на фронт повідомив про фінансування науково-дослідних конструкторських розробок для засобів радіоелектронної боротьби
Про це пише пресслужба партії "ЄС".
Народний депутат наголошує: протиповітряна оборона це пріоритет номер один для захисту об’єктів експортної інфраструктури – перш за все Одещини та всього півдня України.
"Ми матимемо можливість посилити нашу протиповітряну оборону, радіотехнічні засоби. Чому це зараз важливо? Путін намагається організувати голод в світі через блокаду чорноморських портів України. Він розуміє наслідки атаки на кораблі, бо це вже міжнародне піратство і це передбачає відповідні дії щодо російського флоту по всьому світу. Тому він робить атаку на порти. Він робить атаку на Одесу. Я народився в Одеській області, і це б’є по моєму серцю", – говорить Порошенко.
"Ми маємо протиповітряною обороною захистити Одесу, Миколаїв, Херсон. Порти, інфраструктуру від ударів ракет. Тому скажу поки що без деталей – ми фінансуємо науково-дослідні конструкторські розробки для унікальних засобів радіоелектронної боротьби. Якщо все у нас буде вдало, будемо садити "Шахеди", зупиняти "Орлани", "Ланцети". Фінансування під це Фонд вже відкрив", – зазначив Порошенко.
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