Порошенко на BBC: Вільнюський саміт НАТО має стати частиною нашого наступу на росію
Петро Порошенко в ефірі BBC заявив, що саміт НАТО у Вільнюсі має стати частиною наступу ЗСУ на російських окупантів
Порошенко також зазначив, що однією із запорук української перемоги є внутрішня і зовнішня єдність, пише сайт партії "ЄС".
«Ми маємо дуже важливий етап нашого наступу в липні, і цей етап – Вільнюський саміт НАТО. Без нашого майбутнього членства в НАТО не буде миру в Україні. Миру на континенті не буде. Я думаю, що Велика Британія може продемонструвати своє лідерство, так само як вона веде танкову коаліцію, коаліцію протиповітряної оборони, коаліцію реактивних винищувачів, коаліцію НАТО. Таке лідерство є життєво важливим не лише для нас, але й для глобальної стійкої системи безпеки», – наголошує Порошенко.
Відповідаючи на запитання щодо вірогідності проведення виборів, Порошенко зазначив: «у перший же день війни я зустрівся із Зеленським і сказав, що я більше не лідер опозиції і ви більше не мій опонент, ми солдати. І я хочу зазначити – ми все ще солдати. Ми не політики. Ми не ведемо дискусії, тому що вибори – це атака на єдність, єдність у світі та всередині країни. Це ключовий фактор нашої перемоги. Ніхто зараз не може думати ні про що, крім перемоги. І про майбутні вибори можна говорити, коли вся українська земля буде вільною від російських окупантів», – резюмує Порошенко.
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