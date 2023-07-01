Порошенко на Донбасі передав десанту і морпіхам техніку та боєприпаси і повідомив про новий контракт на 55 потужних тягачів для ЗСУ

Про це Петро Порошенко повідомив під час поїздки на східний фронт, пише пресслужба партії "ЄС".

Одну з перших вантажівок Foden отримала 77-а ОДШБр, а 79-ці супертягач привіз після капітального ремонту бронемашину SHIELD. Також Порошенко привіз для 36-ї бригади морпіхів, де воює член команди "Євросолідарності" Валерій Прозапас, лазне-пральний комплекс та гранати ВОГ, які використовуються для повітряних атак на окупантів з допомогою квадрокоптерів.

Хлопці з 77-ї бригади розповідають: для них Foden – це перший такий потужний тягач. "У нас є, звісно, військові автівки, але вони просто можуть чіпляти за передок і на задніх колесах транспортувати пошкоджену техніку. Але навіть таких машин залишилось дуже мало. Думаю, в кожній бригаді позалишалось не більше 5-6 вантажівок, а потрібно 20-30. Тому кожна така машина – це дуже велика допомога, чим їх більше – тим краще", – каже десантник.

"Позавчора ми випустили тягач зі станції технічного обслуговування. Вчора продемонстрували, як ми за 1,5 хв завантажуємо цю бронетехніку на Foden. Тут може стояти 20-ти футовий контейнер зі 155 мм артилерійськими боєприпасами або інші вантажі. Сам Foden – це колісна формула 6х8, пройде будь-де. Бачите, яка висота – в три зрости людини. І має унікальні показники щодо прохідності", – показав Порошенко.

"Вчора ми завершили переговори, і я уклав контракт разом зі "Справою громад" на 55 таких машин. Це будуть Foden і DAF. DAF – це більш сучасна модернізація. 55 машин – це мрія артилеристів, мрія десантників. Це те, що потрібно на передку. І це те, що робить наші Збройні Сили ще більш потужними", – наголосив Порошенко.

"І дуже важливо, що для нашої 79-ї ми знайшли можливість повернути відремонтований SHIELD", – розповів Порошенко.

"Гранати для ударних безпілотників підсилять наші підрозділи. Вогневе ураження буде більш інтенсивним. Люди наші будуть менше наражатися на ризик, а орки навпаки нестимуть втрати. І відповідно вже не треба людині з автоматом йти на позицію, а просто робляться так звані скиди. І уявіть собі, як себе почувають "таваріщі", які сидять в окопах і не можуть навіть підняти голову, коли на них таке прилітає. Це теж може стати нашою тактичною перевагою, і ми дуже вдячні, що нам такі можливості надають", – розповідає Валерій Прозапас про використання ВОГів та дронів.

"79-ка, яка вгризлася в землю в Мар’їнці, інші бригади, які зараз працюють або в районі Бахмута, або на кордоні Запорізької і Донецької областей, де забезпечують так довго очікуваний контрнаступ. У нас немає ейфорії, ми точно знаємо, що це дуже важка робота. Ми пишаємося тим, як, незважаючи на глибоко ешелоновану оборону, наші війська просуваються вперед", – наголошує Петро Порошенко.

Як відомо, Фонд Порошенка разом з волонтерами ГО "Справа Громад" системно постачає у ЗСУ вантажні автомобілі, кількість яких вже обчислюється сотнями. Більше 300 вантажівок Leyland DAF були законтрактовані у Великій Британії, половина з них вже на фронті. Для потреб артилерії також були придбані два танкові супертягачі Oshkosh, корисне навантаження яких становить 60 тон.

З початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Фонд Порошенка з волонтерами ГО "Справа Громад" передали у війська техніку та оснащення на суму 3 млрд грн.