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Порошенко на Донбасі закликав припинити срачі і зосередитись на підтримці армії: у нас один ворог – Путін, і спільна мета – перемога

15 червня, 2023 четвер
16:37
Новини

Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт разом з бійцями 46-ї бригади ДШВ звернувся до українців із закликом припинити внутрішні конфлікти й зосередитись на допомозі Збройним Силам

Про це пише сайт партії "ЄС".

"Не менш важливою, ніж міць наших Збройних Сил України, ніж допомога наших партнерів, союзників є наша внутрішня єдність. У нас є один ворог – це Путін", – наголосив Порошенко.

"Я розумію, що втомилися, я розумію, що нерви. Але треба припинити срач, вибачте на слові. Треба тримати єдність аж до нашої повної перемоги. І це послання, яке я хочу передати від наших військових з фронту: єдність, підтримка Збройних Сил і перемога - понад усе", – переконаний п’ятий Президент.

"Я пишаюся бути тут разом з героїчною 46-ою. Бригада вела героїчні бої в різних напрямках. Я пам’ятаю Соледар, коли 46-та до останнього тримала позиції. Я пам’ятаю і Бахмут", – розповів Порошенко.

Порошенко привіз бригаді техніку, зокрема п’ять лазне-пральних комплексів та гранатометні боєприпаси. "46-та нарешті отримує повний бригадний комплект лазне-пральних комплексів. Буває таке, що військові місяць можуть залишатися без можливості прийняти душ. А тут на кожен батальйон буде комплекс, і за день може декілька рот попрати форму, і прийняти душ", – говорить Порошенко.

"Збройні Сили сьогодні здатні виконати дуже важливий комплекс завдань під час наступу, і ми робимо все можливе, щоб їм допомогти", – говорить Петро Порошенко.

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