Порошенко на конференції Ради закордонних справ США: ПДЧ в НАТО для України – найефективніша відповідь на загарбницька плани Кремля

Також важливо продовжити посилювати й економічні санкції проти Кремля. Про це сказав п’ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час відеозв’язку з учасниками онлайн конференції Ради закордонних справ США: "Демократія або автократія: чому важлива Україна?", пише пресслужба партії "ЄС".



П’ятий Президент України поділився думками щодо переговорів президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена з президентом Росії Путіним. Він подякував Сполученим Штатам, Великобританії, Франції та всім державам-членам Європейського Союзу за швидку і тверду відповідь на агресію Путіна.



Петро Порошенко також розповів своє бачення ситуації у зв’язку з агресією Росії проти України та наголосив на важливих для нашої країни позиціях, які допоможуть у боротьбі за свій суверенітет.



"Це жорсткі санкції. Вони потрібні не після, а до того як війна вже сталася. Важливо представити потенційний пакет "пекельних санкцій" до вторгнення, щоб ціна за це була нестерпною", – сказав він.



При цьому він наголосив, що ці санкції не повинні бути десь під столом, санкції мають бути на столі. "Щоб Путін не мав жодних ілюзій, що у разі наступного етапу агресії санкції будуть запроваджені в той же момент. Безумовно, це SWIFT. Безумовно, це фінансові санкції. Однозначно зупинка закупівель російського газу. Безумовно, це санкції у нафтогазовому, галузевому, індивідуальному та безпековому секторах. Це для того, щоб позначити дуже високу ціну, яку заплатить Путін за свій божевільний крок. За черговий крок після незаконної анексії Криму та агресії проти нашої країни у 2014 році, коли я мав честь бути президентом України", – пояснив Петро Порошенко.



"Стратегічне рішення щодо України в ЄС – це пункт номер два. Як і План дій щодо членства в НАТО, який має бути представлений Україні в якості як потужного стимулу для євроатлантичної інтеграції нашої країни, так і вирішальної відповіді Путіну", – сказав п’ятий Президент України.



Він переконаний, що План дій щодо членства був би відповіддю на чергову ідею Путіна. "Замість "жодної України в НАТО", коли він боровся проти нашого членства в Альянсі, тепер він змінив платівку і прагне "жодного НАТО в Україні". Навіть нашу ефективну співпрацю з державами-членами НАТО заради європейської та глобальної безпеки теж Путін намагається припинити. Отже, санкції та План дій щодо членства в НАТО", – підкреслив лідер "Європейської Солідарності".



Петро Порошенко також акцентував і на важливості потужного стимулу для українських реформ, євроінтеграції та євроатлантичної інтеграції. "Це все потрібно для зміцнення стійкості України, зокрема у питанні безпеки. Посилення демократичних реформ, імплементація Угоди про асоціацію, повага до верховенства права, прав людини, ефективні демократичні інститути, судова та антикорупційна реформи – все це є ключовими напрямками змін", – підкреслив він.



"Повірте, найбільшим жахом для Путіна є демократична, процвітаюча та успішна Україна, яка стане прикладом для всіх інших народів колишнього Радянського Союзу. Європейська Україна є ключем до обеззброєння російського нео-імперіалізму та підтвердження успіху трансформаційної сили Євросоюзу", – резюмував Петро Порошенко.