Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Новини Порошенко на конференції Ради закордонних справ США: ПДЧ в НАТО для України – найефективніша відповідь на загарбницька плани Кремля

Порошенко на конференції Ради закордонних справ США: ПДЧ в НАТО для України – найефективніша відповідь на загарбницька плани Кремля

9 грудня, 2021 четвер
21:09

Рішення щодо України в Європейському Союзі та надання Плану дій щодо членства в НАТО – найефективніша відповідь на загарбницькі плани Росії

Також важливо продовжити посилювати й економічні санкції проти Кремля. Про це сказав п’ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час відеозв’язку з учасниками онлайн конференції Ради закордонних справ США: "Демократія або автократія: чому важлива Україна?", пише пресслужба партії "ЄС".

П’ятий Президент України поділився думками щодо переговорів президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена з президентом Росії Путіним. Він подякував Сполученим Штатам, Великобританії, Франції та всім державам-членам Європейського Союзу за швидку і тверду відповідь на агресію Путіна.

Петро Порошенко також розповів своє бачення ситуації у зв’язку з агресією Росії проти України та наголосив на важливих для нашої країни позиціях, які допоможуть у боротьбі за свій суверенітет.

"Це жорсткі санкції. Вони потрібні не після, а до того як війна вже сталася. Важливо представити потенційний пакет "пекельних санкцій" до вторгнення, щоб ціна за це була нестерпною", – сказав він.

При цьому він наголосив, що ці санкції не повинні бути десь під столом, санкції мають бути на столі. "Щоб Путін не мав жодних ілюзій, що у разі наступного етапу агресії санкції будуть запроваджені в той же момент. Безумовно, це SWIFT. Безумовно, це фінансові санкції. Однозначно зупинка закупівель російського газу. Безумовно, це санкції у нафтогазовому, галузевому, індивідуальному та безпековому секторах. Це для того, щоб позначити дуже високу ціну, яку заплатить Путін за свій божевільний крок. За черговий крок після незаконної анексії Криму та агресії проти нашої країни у 2014 році, коли я мав честь бути президентом України", – пояснив Петро Порошенко.

"Стратегічне рішення щодо України в ЄС – це пункт номер два. Як і План дій щодо членства в НАТО, який має бути представлений Україні в якості як потужного стимулу для євроатлантичної інтеграції нашої країни, так і вирішальної відповіді Путіну", – сказав п’ятий Президент України.

Він переконаний, що План дій щодо членства був би відповіддю на чергову ідею Путіна. "Замість "жодної України в НАТО", коли він боровся проти нашого членства в Альянсі, тепер він змінив платівку і прагне "жодного НАТО в Україні". Навіть нашу ефективну співпрацю з державами-членами НАТО заради європейської та глобальної безпеки теж Путін намагається припинити. Отже, санкції та План дій щодо членства в НАТО", – підкреслив лідер "Європейської Солідарності".

Петро Порошенко також акцентував і на важливості потужного стимулу для українських реформ, євроінтеграції та євроатлантичної інтеграції. "Це все потрібно для зміцнення стійкості України, зокрема у питанні безпеки. Посилення демократичних реформ, імплементація Угоди про асоціацію, повага до верховенства права, прав людини, ефективні демократичні інститути, судова та антикорупційна реформи – все це є ключовими напрямками змін", – підкреслив він.

"Повірте, найбільшим жахом для Путіна є демократична, процвітаюча та успішна Україна, яка стане прикладом для всіх інших народів колишнього Радянського Союзу. Європейська Україна є ключем до обеззброєння російського нео-імперіалізму та підтвердження успіху трансформаційної сили Євросоюзу", – резюмував Петро Порошенко.

Читайте також:
Андрій Шевченко
8 грудня, 2021 середа
Я не хочу працювати у таких умовах, - італійський топ-функціонер відмовився від роботи зі Шевченком
Магнус Карлсен
8 грудня, 2021 середа
Відео з реакцією чемпіона світу з шахів Карлсена на безглузду помилку росіянина стало вірусним
Путин
Автор Віталій Портников
8 грудня, 2021 середа
Віталій Портников: Путін - політичний мрець
Київ
+0
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.01
    Купівля 27.01
    Продаж 27.25
  • EUR
    Купівля 30.46
    Продаж 30.87
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
9 грудня
22:21
Андрій Єрмак
Розмова Байдена і Зеленського: Єрмак назвав теми, які обговорили лідери США і України
22:20
Ломаченко - Коммі
Має силу, міць, досвід, а також велике серце: Ломаченко засипав компліментами Коммі перед їхнім боєм
22:07
Руслан Малиновський
"Аталанта" Малиновського програла "Вільярреалу" та вилетіла з Ліги чемпіонів
21:55
"Парамон"
Помер знаменитий суперфанат "Динамо" Парамон
21:55
Емманюель Макрон
Макрон заявив, що планує розмови з Зеленським та Путіним
21:53
Укроборонпром
Державний концерн "Укроборонпром" став акціонерним товариством
21:44
#РазомПротиКорупції: США виступили на підтримку українських антикорупційних активістів
21:36
"Зоря"
"Зоря" зіграла внічию з норвежцями в останньому матчі українських команд у єврокубках
21:29
Вимагають змінити курс: у ФСБ заявили, що корабель ВМС України "Донбас" іде у бік Керченської протоки
21:12
фейкове замінування
У Києві повідомили про мінування двох ТРЦ, людей евакуювали
21:07
Ломаченко - Коммі
Ломаченко та Коммі провели першу дуель поглядів. Відео
21:03
Україна в ОБСЄ запропонувала план врегулювання збройного конфлікту з РФ, один із кроків - "різдвяне перемир'я"
20:27
Ексклюзив
Микола Княжицький
"З цією владою світ не рахується, для світу цієї влади не існує": Княжицький про роль Зеленського у перемовинах США з РФ і партнерами щодо України
20:20
Штам "Омікрон" швидше поширюється, але має меншу летальність, ніж "Дельта", - директор інституту біохімії НАНУ Комісаренко
20:06
Cкелелазіння на Олімпіаді-2020
У програму Олімпіади збираються включити нові види спорту
20:04
Катер
У Франції спустили на воду перший катер, побудований для українських прикордонників
19:55
Артем Довбик
Герой України на Євро-2020 Довбик знайшов у Європі нові варіанти для продовження контракту
19:55
Кримська платформа
Генасамблея ООН схвалила резолюцію із підтримкою Кримської платформи, - Кулеба
19:36
Ексклюзив
Андрій Осадчук
"Зроблено, щоб допомогти слабкому Зеленському тримати в узді цих товаришів": нардеп Осадчук про санкції США проти Портнова і Тупицького
19:35
У Києві повідомили про мінування автовокзалу
19:14
Зеленський
Зеленський ветував закон про адміністративну процедуру
19:09
Віталій Марків
Суд Італії залишив у силі виправдальний вирок нацгвардійцю Марківу
19:01
Гео Лерос
"Плівки Єрмака" і непристойний жест у бік Зеленського: ДБР завершило досудові розслідування щодо нардепа Лероса
18:55
Застосунок WhatsApp
WhatsApp запустив пілотний проєкт з криптовалютних переказів
18:46
вакцина
ВООЗ озвучила рекомендації зі щеплення бустерною дозою вакцини від COVID-19
18:45
"Зоря"
"Зоря" - "Бодо-Глімт": стартові склади команд на останній тур Ліги конференцій
18:38
Дизайн СІЗО Львова
"Велике будівництво в'язниць розпочнеться вже незабаром!": Малюська показав дизайн майбутніх камер СІЗО Львова
18:35
Андре Тан створив лімітовану ART-колекцію одягу "ICARIA" для фешн-лінійки Atelier
18:28
Олександр Зінченко та Жоау Кансело
"Манчестер Сіті" вирішив продовжити контракт з головним конкурентом українця Зінченка
18:25
Володимир Галантерник
Суд заочно заарештував бізнесмена Галантерника за підозрою у розкраданні землі в Одесі
18:20
ООС
У зоні ООС поранено двох українських військових, окупанти задіяли заборонену зброю
18:17
Український католицький університет отримав понад 20 млн грн від меценатів
18:13
Олександр Тупицький
США запровадили санкції проти ексголови КСУ Тупицького та його дружини
18:04
Ексклюзив
Віталій Безгін
Тиск буде продовжуватись, - нардеп-"слуга" Безгін про санкції США проти Портнова
17:46
Джервонта Девіс
Ексчемпіон світу назвав ім'я єдиного боксера, який здатен перемогти Ломаченка
17:37
Міненерго
Міненерго запропонувало збільшити видатки на зарплату шахтарям у 2021 році на 900 млн грн
17:34
вакцина
У Хмельницькій області утилізують понад 12 тис. доз вакцин від COVID-19
17:34
США запровадили санкції проти Портнова
17:15
"Зоря"
"Зоря" - "Бодо-Глімт": букмекери принизили шанси українців в останньому турі Ліги конференцій
17:13
Ексклюзив
"Не дай Боже, щоб підписали якісь документи": політолог заявив, що спілкуватись із Путіним Зеленський має при свідках
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV