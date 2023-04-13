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Порошенко на південному фронті: зараз немає нічого важливішого, ніж забезпечити армію зброєю, технікою і грошима

13 квітня, 2023 четвер
16:48
Новини

Петро Порошенко під час поїздки на південний напрямок передав техніку одній із новостворених бригад Десантно-штурмових військ, яка зараз проводить бойове злагодження

Десантникам привезли 5 вантажівок DAF з мобільними лазнями на причепах. А також генератори, радіостанції, ретранслятори, автомобільні шини. 

Не обійшлося і без великодніх смаколиків. Марина Порошенко власноруч спекла паски, а ще військовим передали свіжі Київські торти. 

Порошенко, який привіз десантникам 5 побутових комплексів, жартує – оце справді Чистий четвер. І додає: українці мають єднатися навколо ЗСУ, щоб очистити нашу землю від російської нечисті, а духовне життя – від московського патріархату. 

П’ятий Президент наголошує: сьогодні всі ресурси мають йти перш за все на забезпечення Збройних Сил України, в тому числі і фінансові. За словами десантників, які готуються до жорстоких боїв із ворогом, зараз грошове забезпечення не перевищує 25 тисяч гривень. 

Порошенко зауважив: Верховна Рада ухвалила рішення повернути доплати 30 тисяч гривень і урізати зарплати держчиновникам. Каже: це справедливо, а якщо, приміром, "прокурорські" хочуть заробляти більше – нехай їдуть на передову. 

"Якщо воїни, які проводять бойове злагодження, які відновлюють боєздатність, на сьогоднішній день перейшли з 50 тисяч на 20 – це антиконституційно", – обурюється Петро Порошенко. 

"З 2014 року ми робили все для того, щоб створити Збройні Сили, підвищувати грошове забезпечення українських воїнів. І зараз ми будемо робити все для того, щоб гідно платили бійцям", – наголошує Порошенко. За його словами, замість того, щоб витрачати кошти державного бюджету на другорядні статті, треба спрямувати їх виключно на армію. 

"Зараз нічого важливішого для нас, ніж забезпечити воїнів зброєю, зарплатами, медичним обслуговуванням, виплатами родинам загиблих, компенсаціями за поранення – нічого важливішого не існує", – переконаний п’ятий президент. 

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