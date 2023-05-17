Порошенко на робочій групі наголосив, що виплати 30 тисяч військовим мають бути повернуті – Ростислав Павленко
Петро Порошенко закликав депутатів – членів парламентської робочої групи напрацювати всі необхідні рішення для повернення доплат у 30 тисяч гривень військовим
Про це сказав народний депутат з фракції "Європейська Солідарність", член робочої групи Ростислав Павленко в ефірі "Прямого".
"П’ятий президент Петро Порошенко був на робочій групі як керівник "Європейської Солідарності" і доносив до колег наш підхід. Наш підхід дуже простий – 30 тисяч мають бути повернуті", – розповів депутат.
"Говорять, що є певні категорії, які з точки зору справедливості не мали б їх отримувати, бо одна справа сидіти в ППД в умовному Хмельницьку, інша справа бути на бригадній глибині чи тим більше на батальйонній глибині на лінії фронту, і отримати зовсім іншу небезпеку і залученість в процес. З іншого боку інструктор, який працює безпосередньо з тим, щоб підвищувати боєздатність наших Збройних Сил – це зовсім інше, ніж умовний бібліотекар чи кухар, який просто постійно забезпечує життєдіяльність війська. Тому такі речі мають розповісти самі військові і сказати, де вони бачать справедливість в тому, щоб хтось отримував лише ставку, при тому, що вона буде підвищена. А все-таки ті, хто беруть участь в бойовій роботі або безпосередньо в її забезпеченні, мали б отримати 30 тисяч", – зауважив Ростислав Павленко.
"Ті, хто є безпосередньо при виконанні бойового завдання – 100 тисяч, або й більше. І Головнокомандувач Залужний на цьому наголошував, що ті, хто безпосередньо веде бій, то там мають знаходитися ще й інші способи стимулювання", – пояснив депутат.
"На цьому ми стоїмо при роботі цієї робочої групи. Йде відпрацювання того, як би ця формула працювала. Дуже сподіваюся, що найближчим часом ми на це вийдемо", – сказав представник "Європейської Солідарності".
Він також прокоментував депутат заяву міністра фінансів Марченка, що доплати військовим нібито не повернуть: "такі сигнали, які ми чуємо з уряду – вони не додають оптимізму".
При цьому Ростислав Павленко підкреслив, що робота в групі йде досить конструктивно, всі фракції парламенту включаються і намагаються повернути військовим доплати.
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