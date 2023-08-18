Порошенко на східному фронті передав техніку та обладнання спецпризначенцям "Азову"

Про це повідомляє пресслужба партії "ЄС".

"Нам сьогодні привезли три автівки тентовані DAF, одна DAF є машиноремонтна, десять генераторів, каримати, зварювальні апарати, холодильники й морозильні камери", – розповідає один із "азовців" Володимир.

Військовослужбовці наголошують: автівки на фронті – критична і завжди актуальна потреба.

"Три посилені бельгійські ДАФи — найкраще, що маємо для військових. І також хлопці попросили один ПАРМ, який допоможе скоротити плече логістики, і тоді підбиту техніку не потрібно вивозити у сусідню область чи країну. "Азовці" все ремонтуватимуть відразу на позиціях", – зазначив він.

Загалом під час цієї поїздки Фонд Порошенка та "Справа громад" передають партію техніки для військових більш ніж на 20 мільйонів гривень, частина підсилить спроможності "азовців".