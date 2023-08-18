Порошенко на східному фронті передав техніку та обладнання спецпризначенцям "Азову"
Петро та Марина Порошенки під час поїздки на східний фронт передали окремому загону спецпризначення"Азов" Національної гвардії України три тентованих вантажівки DAF, а також пересувну авторемонтну майстерню, електротехніку і спорядження
Про це повідомляє пресслужба партії "ЄС".
"Нам сьогодні привезли три автівки тентовані DAF, одна DAF є машиноремонтна, десять генераторів, каримати, зварювальні апарати, холодильники й морозильні камери", – розповідає один із "азовців" Володимир.
Військовослужбовці наголошують: автівки на фронті – критична і завжди актуальна потреба.
"Три посилені бельгійські ДАФи — найкраще, що маємо для військових. І також хлопці попросили один ПАРМ, який допоможе скоротити плече логістики, і тоді підбиту техніку не потрібно вивозити у сусідню область чи країну. "Азовці" все ремонтуватимуть відразу на позиціях", – зазначив він.
Загалом під час цієї поїздки Фонд Порошенка та "Справа громад" передають партію техніки для військових більш ніж на 20 мільйонів гривень, частина підсилить спроможності "азовців".
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