"Можна порівняти російську наступальну операцію цієї зими, де 10 місяців росіяни стояли перед Бахмутом, і два тижні української контр-наступальної операції зараз. Ми вже взяли сім сіл і йдемо по вісім кілометрів вперед. І це лише початок. Це просто розвідка вогнем. Так ми визначаємо найбільш перспективний напрямок українського наступу", – сказав Порошенко.

"У нас є фантастичний генерал Залужний, і всі інші досвідчені українські молоді генерали", – зазначив п’ятий президент України.

"Не чекайте швидкого результату. Це не кіно, голівудське чи українське. Це дуже, дуже важкі бої. Але я абсолютно впевнений у майбутньому успіху створених нами з 2014 року за стандартами НАТО Збройних Сил України", – наголосив Порошенко.

П’ятий президент України також закликав міжнародних партнерів продовжувати підтримку української Армії зброєю та технологіями.

"Будь ласка, продовжуйте підтримувати. Бо ця перемога, цей успіх не може бути без F-16, без протиповітряної оборони, без засобів радіоелектронної боротьби, і без санкції", – сказав він.

Порошенко відзначив, що Євросоюз вже схвалив 11-й пакет санкцій, який стримуватиме військові можливості Росії.

"І є ще одна дуже важлива річ. Не менш важлива, ніж наступ на півдні і сході України, подія, яка відбудеться у Вільнюсі. Це саміт НАТО 11-12 липня у Вільнюсі. Вкрай важливо, щоб ми отримали повідомлення про запрошення до майбутнього членства України в НАТО. Без цього не буде ні миру, ні перемоги, ні сталої стабільності", – підкреслив Порошенко.