Порошенко на з’їзді партії УДАР закликав до єдності усі демократичні сили

Про це пише пресслужба партії "ЄС".



Петро Порошенко подякував Віталію Кличку за запрошення і наголосив – єдність заради держави була важливою і в 2014-му, і тепер.



"У 2014 році ми знайшли спосіб переможно об’єднатися. Коли "кварталівці", ці "нові обличчя" після Революції Гідності, спакувавши "тривожні валізи", тихесенько "пішли в ліс", наші політичні сили об’єдналися і взяли на себе відповідальність як боронити країну, як не допустити її зникнення. Забезпечити економічне зростання, провести реформи і повести країну в ЄС та НАТО. І Порошенко, і Кличко, і "Європейська Солідарність", і "Удар", і мільйони наших співвітчизників обрали цей шлях і впевнено рухаємося по ньому", – говорить Порошенко.



"І якщо зараз весь світ об’єднався, якщо під лідерством наших партнерів ми об’єдналися, чому Україна всередині не об’єднана і чому українська влада перешкоджає цьому об’єднанню? Від нас чекають посилення держави", – наголошує Петро Порошенко.



"Тоді, коли ми протягуємо руку владі для співпраці – і "Європейська Солідарність", і УДАР, і "Голос", й інші – вона тут же намагається на цю руку надіти кайданки. Це їхнє розуміння єдності", – зазначає Петро Порошенко.



"Зараз ключовим пріоритетом має стати підтримка безпеки. І саме тому наша фракція наполягає разом з нашими партнерами по демократичній коаліції на позачерговому засіданні парламенту для того, що були внесені необхідні зміни до бюджету і різко збільшене фінансування Збройних сил України – щодо збільшення грошового забезпечення, щодо підтримки територіальних громад включно з Київською громадою для фінансового забезпечення і спільного фінансування територіальної оборони. Як і збільшення Державного оборонного замовлення, і створення стратегічних резервів, і співпраця з міжнародними партнерами. Бо це є найкоротший шлях до миру. Саме так ми можемо зберегти мир, не давши Путіну напасти", – наголосив Порошенко.



Він також подякував партії УДАР за потужну підтримку територіальної оброни в місті Києві. "Дуже своєчасна ініціатива. І "Європейська Солідарність" пліч-о-пліч. Разом укріплюємо здатність захищатися", – говорить Петро Порошенко.



"Я хочу подякувати депутатам Київради за те, що спільно "Європейська Солідарність", "УДАР", "Голос", інші політичні сили прийняли рішення про захист демократичних цінностей. Дуже своєчасна і правильна ініціатива. Київрада виступила проти авторитарних замашок Зеленського, проти вибіркового правосуддя, проти політично вмотивованих переслідувань опозиції", – зазначив лідер партії.



"Ми – державники. І ми розуміємо, що в умовах такої зовнішньої загрози ми всі маємо вгамувати політичні амбіції, політичні пристрасті, зменшити градус внутрішньополітичного протистояння і об’єднатися для захисту держави. Ми здатні це зробити. Я в це вірю. Ми спільні і солідарні в загальних оцінках ситуації в Україні, в оцінках непрофесійної, популістської, хаотичної, а тепер уже вся країна бачить – злочинної влади", – зауважив Порошенко.



"Ми говоримо часто з Віталієм на цю тему. Ми бачимо, що ми однодумці і зараз, коли є військово тривога. Ми маємо продемонструвати цю єдність і в майбутньому – для того, щоб Україна отримала відповідальну, професійну, проукраїнську владу, яка здатна давати відповіді на ті виклики, як зовнішні, так і внутрішні. Впевнено вести країну шляхом реформ. Впевнено вести країну до Європейського Союзу, до членства в НАТО", – резюмує Порошенко.