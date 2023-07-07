Порошенко на зустрічі з керівництвом МАГАТЕ закликав зробити все можливе, щоб російські війська вийшли з території ЗАЕС

Про це пише сайт партії "ЄС".

"Першоджерелом всіх викликів у сфері атомної енергетики, з якими нині стикається Україна, є неспровокована та варварська війна Путіна проти нашої держави", – зазначив п’ятий президент. Він наголосив: Росія повинна негайно вивести всі свої війська і зі станції, і з території України загалом.

"Лише так можна повернути безпеку і передбачуваність та обеззброїти ядерний шантаж Путіна" – вважає Порошенко.

"Докладно зупинилися на загрозливій ситуації навколо ЗАЕС. Наголосив, що МАГАТЕ слід було б посилити інформаційну кампанію для надання обʼєктивної інформації щодо загроз для ЗАЕС у звʼязку з російською окупацією станції", – повідомив Петро Порошенко у Facebook. Він також запропонував розмістити на ЗАЕС потужну місію "енергетичних миротворців"МАГАТЕ заради уникнення найгіршого сценарію.