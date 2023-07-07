Порошенко на зустрічі з керівництвом МАГАТЕ закликав зробити все можливе, щоб російські війська вийшли з території ЗАЕС
Петро Порошенко під час зустрічі із заступницею Генерального директора МАГАТЕ Ліді Еврар та керівником Кабінету Гендиректора Яцеком Биліці наголосив на тому, що Росія створює глобальну загрозу, допоки її окупаційні війська знаходяться на території Запорізької АЕС
Про це пише сайт партії "ЄС".
"Першоджерелом всіх викликів у сфері атомної енергетики, з якими нині стикається Україна, є неспровокована та варварська війна Путіна проти нашої держави", – зазначив п’ятий президент. Він наголосив: Росія повинна негайно вивести всі свої війська і зі станції, і з території України загалом.
"Лише так можна повернути безпеку і передбачуваність та обеззброїти ядерний шантаж Путіна" – вважає Порошенко.
"Докладно зупинилися на загрозливій ситуації навколо ЗАЕС. Наголосив, що МАГАТЕ слід було б посилити інформаційну кампанію для надання обʼєктивної інформації щодо загроз для ЗАЕС у звʼязку з російською окупацією станції", – повідомив Петро Порошенко у Facebook. Він також запропонував розмістити на ЗАЕС потужну місію "енергетичних миротворців"МАГАТЕ заради уникнення найгіршого сценарію.
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