Порошенко на зустрічі з прем’єр-міністром провінції Саскачеван закликав Канаду збільшити військову допомогу Україні
Петро Порошенко на полях Форуму Міжнародного демократичного союзу у Вашингтоні провів зустоіч з прем’єр-міністром канадської провінції Саскачеван Скоттом Мо
"Детально поінформував про ситуацію на фронті та героїчну боротьбу Збройних Сил України і всього українського народу проти російського агресора. Закликав прем’єр-міністра сприяти збільшенню військової допомоги Україні з боку Канади для прискорення нашої спільної перемоги над путінським режимом, а також підтримки у подоланні руйнівних наслідків російських ударів по енергетичній інфраструктурі України", – повідомив Порошенко у Facebook.
"Обговорили можливість практичної реалізації ініціативи будівництва поселення для біженців та переміщених осіб, так званого «Саскачеванського поселення». Прем’єр запевнив у рішучій готовності уряду провінції допомагати Україні, бо 17% жителів провінції Саскачеван — це українці", – написав Порошенко.
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