Порошенко обговорив з Послом Британії тиск на свободу слова в Україні

Під час зустрічі обговорили питання, пов’язані з подоланням актуальних викликів, зокрема щодо концентрації російських військ на кордонах з нашою державою, міграційної кризи на східних кордонах Євросоюзу, загрози російського газового реваншу, про це пише пресслужба партії "ЄС".



Петро Порошенко подякував міжнародним партнерам за допомогу Україні у відсічі російській агресії, збереження санкційного режиму проти Росії, посилення військових та оборонних спроможностей української армії.



П’ятий президент України звернув увагу Посла Великої Британії, головуючої у Групі Семи (G7), на стан демократії в Україні, реформування системи правосуддя та боротьби з корупцією, а також посилення тиску на демократичну опозицію та свободу засобів масової інформації, в тому числі через схвалення так званого закону про деолігархізацію.