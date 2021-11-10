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Головна Новини Порошенко обговорив з Послом Британії тиск на свободу слова в Україні

Порошенко обговорив з Послом Британії тиск на свободу слова в Україні

10 листопада, 2021 середа
18:58
Новини Порошенко з Послом Британії

П’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко зустрівся із Послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс

Під час зустрічі обговорили питання, пов’язані з подоланням актуальних викликів, зокрема щодо концентрації російських військ на кордонах з нашою державою, міграційної кризи на східних кордонах Євросоюзу, загрози російського газового реваншу, про це пише пресслужба партії "ЄС".

Петро Порошенко подякував міжнародним партнерам за допомогу Україні у відсічі російській агресії, збереження санкційного режиму проти Росії, посилення військових та оборонних спроможностей української армії.

П’ятий президент України звернув увагу Посла Великої Британії, головуючої у Групі Семи (G7), на стан демократії в Україні, реформування системи правосуддя та боротьби з корупцією, а також посилення тиску на демократичну опозицію та свободу засобів масової інформації, в тому числі через схвалення так званого закону про деолігархізацію.

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