Порошенко передав 10-му армійському корпусу Сухопутних військ ЗСУ комплекс "Посейдонів", техніку та обладнання

Про це пише сайт партії "ЄС".

"Сьогодні на Запоріжжі йдуть чи не найважчі бої. Вильоти, постріли, земля гуде під ногами. 10 армійський корпус ЗСУ міцно вгризся в землю і не збирається її віддавати. Але хлопцям потрібно все, що зможе підсилити їх у боях. Особливо просять засоби для розвідки, а коли ми поставили їм перші "Посейдони" — вони попросили ще. Тож передаємо вже третій комплекс", – розповів Порошенко.

Порошенко також зазначив, що комплекс здатен протидіяти російському РЕБу, він передає артилеристам точну розвідувальну інформацію – а це вкрай важливо для успіху нашого наступу.

"Тут зараз знаходяться три птахи, тут знаходиться пульт управління. Там далі, ви чуєте, йде інструктаж повністю підготовлених екіпажів. Ніхто не допущений до пункту управління без того, щоб був виданий сертифікат навчального центру Збройних Сил України і сертифікат Благодійного Фонду Порошенка", – пояснив він.