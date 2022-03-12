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Війна з Росією: хроніка
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Порошенко передав бійцям ЗСУ та теробороні 450 бронежилетів, вантажівки та бойові пікапи – "бандеромобілі", озброєні кулеметами ПКМ

12 березня, 2022 субота
19:58

Петро Порошенко разом з бійцями 206-го батальйону тероборони Києва передали бійцям ЗСУ та побратимам з тероборони 450 бронежилетів, повнопривідні вантажівки та "бандеромобілі" – спеціально оснащені пікапи, посилені бронею та озброєні кулеметами ПКМ, які бійці називають "Покемонами"

"Сьогодні у нас 17-й день війни. 17-й день, коли вся Україна мобілізована для того, щоб дати відсіч російсько-фашистським агресорам. 17-й день, коли світ ніколи не буде таким, як був до цього. І на сьогоднішній день команда однодумців робить дуже великий внесок Збройним Силам України", - повідомив Порошенко. 

"Повністю завантажена бронежилетами вантажівка. Там знаходиться 450 бронежилетів, які до кінця цього дня будуть розподілені Збройним Силам. 450 українських військовослужбовців будуть знаходитись під захистом бронежилетів, які зібрала наша команда. Бере тут участь і "Фонд Порошенка", і велика кількість благодійників, завдяки яким стала можлива наша сьогоднішня акція. Вже завтра зранку вони вирушать у війська", - повідомив Порошенко.

"Ще дві великі вантажівки, які також команда передає Збройним Силам України. Вони повнопривідні, 6 на 6, 4 на 4, з підкачкою коліс, повністю готові для того, щоб виконувати бойові завдання", - говорить Порошенко. 

"Сьогодні ви бачите унікальний автомобіль "Тритон", який був виготовлений "Кузнею на Рибальському". Він може долати водні перешкоди. Щойно він їхав зі швидкістю 110 км/год. Він має протимінне посилення, витримує вогонь крупнокаліберного кулемета, озброєний кулеметом "Утьос", хто був у армії, той знає, що це таке. І це також один із улюблених кулеметів наших Збройних Сил", – говорить Порошенко. 

"Ми налагодили переобладнання цивільного автомобіля "Пікап". Ви може побачити там два автомобіля. Є бронезахист, є встановлений також улюблений ПКМ "Покемон". З великою швидкістю машина вирушає як засіб підтримки. 360 градусів має сектор обстрілу", – зазначає п’ятий Президент. Порошенко повідомив, що ці бойові пікапи вирішили назвати "бандеромобілями". 

"Сьогодні у нас виготовлено два "бандеромобілі" для 206-го батальйону. Один "бандеромобіль" ми прийняли рішення передати славетній Ірпінській ТрО", – повідомив Петро Порошенко. 

"Ми не дамо російським загарбникам жодного шансу. І кожен день ми будемо випускати те, що можемо: кулемети, бронемобілі, "бандеромобілі", озброювати додатково для того, щоби підвищити ціну, яку заплатить російський загарбник за те, що він вдерся до нас", – наголосив п’ятий Президент. 

Як відомо, з перших днів російського вторгнення Петро Порошенко займається забезпеченням підрозділів тероборони та ЗСУ озброєнням і засобами захисту. А також веде активну переговорну роботу з союзниками України, закликаючи їх до збільшення поставок протиповітряних та протитанкових засобів. Зокрема, Петро Порошенко взяв під патронат 206-й батальйон тероборони Києва та кілька підрозділів ТРО столичної області. На замовлення Порошенка у Фінляндії закуплена броньована сталь для 2.5 тисяч бронежилетів, які найближчими днями будуть виготовлені в Україні для потреб наших захисників. Також у ЗСУ та тероборону надійшли понад півтисячі кулеметів ПКМ виробництва заводу "Кузня на Рибальському". Загалом за два тижні на озброєння та засоби захисту спрямовано понад 2 млн доларів США. 

Петро Порошенко
допомога армії
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