Порошенко передав десантним бригадам 4 тисячі фугасних снарядів з "привітами русні"
4 тисячі фугасних снарядів, які будуть використовуватись для знищення ворогів з допомогою дронів, привіз у бригади ДШВ Петро Порошенко. Десантники, які зараз воюють на східному фронті, кажуть: з нетерпінням чекали на цей спецвантаж. Такої кількості десантникам вистачить приблизно на місяць – пояснює Порошенко
"Це ВОГи, вони використовуються для безпілотника. Ми їх давно чекали. Дякуємо Петру Олексійовичу за подарунок для знищення нашого спільного ворога – саме такого боєприпасу нам не вистачало", – говорить військовий. Хлопці розповідають: найефективніше такі засоби працюють по ворожій піхоті, але є фахівці, які ефективно знищують з допомогою цих гранат і бойову техніку.
Боєприпаси не прості, а з персональними "побажаннями" ворогам – їх за донати ГО "Справа Громад" на допомогу ЗСУ могли "передати" усі охочі.
"Сьогодні ми змогли забезпечити чотири десантні бригади 4000 фугасних снарядів на додачу до "мавіків", які ми нещодавно також завезли в бригади. Усі ж бачили відео, як це працює? Підлітає дрон, знаходить групку усамітнених окупантів, клік… кілька секунд, і вже трохи менше окупантів паплюжать нашу землю. Все дуже швидко та ефективно, як кажуть "одна нога тут, інша там", – пояснює Порошенко.
Фото: ЄС
"Тому тепер 4 бригади будуть ще більш ефективними під час нашого наступу. Будь-яка наша допомога врешті-решт зводиться до одного: менше окупантів — ближче перемога", – пише п’ятий президент.
На початку червня Порошенко повідомив про закупівлю півтори сотні квадрокоптерів Mavic для потреб ЗСУ. Також артилеристам передали шість БПЛА Валькірія.
Як відомо, у липні в Естонії були куплені 350 безпілотників Autel для підрозділів ЗСУ – зокрема, 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual з тепловізорами і додатковими акумуляторами, а також 300 БПЛА Autel EVO Lite+. Вартість партії безпілотників перевищила 700 тисяч євро.
Фото: ЄС
Також 16 серпня 2022 року Петро Порошенко повідомив про велику угоду з виробниками БПЛА Poseidon. Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота – до 4000 метрів. Це – комплекс рівня розвідувального батальйону, який працює на користь усіх бригад зони відповідальності, розвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів.
Наразі реалізується контракт на постачання понад 20 комплексів (65 "пташок").
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