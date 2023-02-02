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Порошенко передав два мобільних "антишахеда" батальйону ТрО, який прикриває Київ

2 лютого, 2023 четвер
17:29
Новини

Петро Порошенко передав бійцям одного з батальйонів ТрО ЗСУ, який захищає підступи до Києва, дві зенітні установки ЗУ-23-2 на базі британських вантажівок DAF

Бійці, на рахунку яких чимало повітряних цілей, кажуть – тепер їхні бойові спроможності суттєво зростуть.

Розповідають, як 29 грудня боєць батальйону з позивним "Дрон" збив російський "Калібр" з кулемета ПКМ, і в це довго не могли повірити, доки не знайшли уламки ракети. Хлопці кажуть – на щастя, ракета, яка прямувала в район столичної Дарниці, після вдалого пострілу впала на безлюдному пустирі.

Військові, які мають досвід боїв і на Київщині, і на Сході, пояснюють – зенітна зброя дасть можливість більш ефективно виконувати завдання. "ЗУ використовуються для боротьби з низько літаючими повітряними цілями. Зараз противник інтенсивно застосовує безпілотні летальні апарати типу "Шахеди". І напрямки, з яких вони діють, постійно змінюються, тому треба змінювати позиції. Крім "шахедів" на передовій, на "нулі" можна працювати по гелікоптерам. І були випадки знищення винищувачів, які низько летіли, таким озброєнням", – кажуть бійці.

"Нам відомі зараз найбільш вірогідні шляхи підходу "шахедів". Це вздовж річки Дніпро, в тому числі і по Київській області. Нам відомі райони, через які вони в основному застосовуються. З урахуванням можливостей ЗУшок радіус ураження буде достатньо великий. Якщо збиття "Калібру" "покемоном" – це диво, то  збиття ЗУшкою "Шахеда" – це обов’язок. І я думаю, що з цим обов’язком блискуче справляться наші військові", – переконаний п’ятий президент.

Як пояснює Петро Порошенко, вантажівки DAF пройшли спеціальне технічне переоснащення задля додаткової стійкості та комфорту екіпажу.    

"Зараз ситуація дуже складна, ворог готується до річниці вторгнення розпочати наступ. Крім слів подяки нашим військовим сьогодні ми маємо зробити все можливе для того, щоб в найкоротший термін збільшити оборонні і наступальні можливості ЗСУ. Ми повинні зробити все, щоб удар українських Збройних Сил був першим", – наголошує Порошенко.

15 січня Порошенко у Рівному передав бригаді тероборони 5 вантажівк DAF, які були переобладнані під "антишахеди". Це – спільний проєкт, який у Рівному Фонд Порошенка та волонтери ГО "Справа громад" реалізують із військовими, місцевою владою та командою "Євросолідарності". 

Як повідомив Петро Порошенко, такі ж вантажівки готуються для передачі в інші українські міста. "Це буде захист не тільки Рівного і Києва, а всіх міст, мери яких до нас звернуться, які мають ЗУ. Ми будемо робити все можливе для того, щоб захистити життя мешканців, об’єкти критичної енергетичної інфраструктури", – пояснює Порошенко.

Загалом Фонд Порошенка з волонтерами законтрактував три сотні британських автівок DAF. Також на шасі цих вантажівок виготовили спеціальні кунги для комплексів БПЛА Poseidon. Три комплекси такої техніки вже надійшли у війська. 

Leyland DAF 45.150 — це повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчі, воду і пальне в бочках. Частина автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів.

Кошти збирають волонтери, Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану суму.

Починаючи з 24 лютого 2022 року, Фонд Порошенка і компанія "Рошен" спрямували на підтримку ЗСУ 1 млрд 710 млн грн. Сума допомоги, надана разом з волонтерами ГО "Справа громад" і ГО "Res_Publika. Брати по Зброї", сягнула 2 млрд 100 млн грн.

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