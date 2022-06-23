Порошенко привіз нові пікапи артилеристам ВМС, які регулярно відправляють росіян та їхні кораблі у пекло
Петро Порошенко разом з народними депутатами "Європейської Солідарності" побував на південному фронті
П’ятий президент передав три нові пікапи та спорядження артилеристам Військово-морських сил ЗСУ, пише пресслужба партії "ЄС".
Порошенко не став розкривати подробиці комплектації автівок, однак сказав: хлопці задоволені.
"Ми домовилися, що ми не розкриваємо комплектацію, але це не базова комплектація", – зазначив Порошенко.
"Тут ми бачимо всю Україну. Тут хлопці з Харкова, тут хлопці з Франківська, так, Руслане. Тут хлопці у нас і з Києва є, з Миколаєва та Одеси. Так що вся географія України представлена, і сьогодні вся Україна боронить свою землю і викидає російських орків на смітник", – наголошує п’ятий президент.
"Саме ці воїни зробили тим, хто напав і вбивав наших людей, перший сюрприз у Чорнобаївці. Вони видали їм квиток до пекла. Артилеристи, які зупинили ворога і відстояли Миколаїв. Дякую генералу Марченку і дякую тим хлопцям, які зараз отримали ці подарунки. І величезна вдячність народу України", – говорить Порошенко.
Був і другий "подарунок" ворогам, зазначає Петро Порошенко. "Бо ракета, яку ми створили з 14-го року, і яка зараз відома вже всьому світові, яка називається "Нептун", видала ще один квиток, але вже у напрямку рапанів, на дно біля острова Зміїний. І великий корабель ракетами "Нептун", які керувалися саме цими хлопцями, був відправлений на дно, захистивши Одесу, захистивши весь Південь від морського десанту і прибравши протиповітряну оборону", – розповідає п’ятий президент.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.21
Купівля 34.21Продаж 34.96
-
EUR
Купівля 35.77Продаж 36.77
- Актуальне
- Важливе