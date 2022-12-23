Про це повідомляє пресслужба Європейської Солідарності.

Військові кажуть: підрозділи зазвичай розташовані у різних місцях. І для того, щоб вони всі функціонували, одного бензовоза недостатньо, тож шукали ще одну автівку.

"Якщо ми можемо зібрати усі зусилля і допомогти тим, хто веде бої під Бахмутом – це означає, що ми точно робимо внесок у наближення нашої перемоги", – пояснює Порошенко.

Він розповідає – коли дізнався, що спецпризначенці шукають бензовоз і вже зібрали на нього половину суми, – вніс другу половину коштів.

"За дванадцять годин ми внесли гроші, бензовоз поїхав із Сумської області", – розповідає Петро Порошенко.

Бійці додають: каремати і спальники теж стануть у нагоді: "Ці всі речі справді необхідні. Тому що хлопці виходили з оточення, десь потрапили під мінометні обстріли і частина майна згоріла. Тому все це вкрай потрібно".

"Це лише початок нашої співпраці, і ми будемо її продовжувати", – пообіцяв Порошенко.

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