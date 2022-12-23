Порошенко привіз спецпризначенцям, які воюють під Бахмутом, бензовоз, каремати і спальники
Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт передав підрозділу спецпризначенців бензовоз для пального, а такокж каремати і спальні мішки
Про це повідомляє пресслужба Європейської Солідарності.
Військові кажуть: підрозділи зазвичай розташовані у різних місцях. І для того, щоб вони всі функціонували, одного бензовоза недостатньо, тож шукали ще одну автівку.
"Якщо ми можемо зібрати усі зусилля і допомогти тим, хто веде бої під Бахмутом – це означає, що ми точно робимо внесок у наближення нашої перемоги", – пояснює Порошенко.
Він розповідає – коли дізнався, що спецпризначенці шукають бензовоз і вже зібрали на нього половину суми, – вніс другу половину коштів.
"За дванадцять годин ми внесли гроші, бензовоз поїхав із Сумської області", – розповідає Петро Порошенко.
Бійці додають: каремати і спальники теж стануть у нагоді: "Ці всі речі справді необхідні. Тому що хлопці виходили з оточення, десь потрапили під мінометні обстріли і частина майна згоріла. Тому все це вкрай потрібно".
"Це лише початок нашої співпраці, і ми будемо її продовжувати", – пообіцяв Порошенко.
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