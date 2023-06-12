Порошенко привіз у волонтерську пекарню електропіч – замість знищеної росіянами

Петро Порошенко під час поїздки з гуманітарним вантажем привіз професійну пічку замість розбитої під час російського обстрілу, про це пише сайт партії "ЄС".

5 червня черговий ворожий "приліт" завдав руйнувань приміщенню пекарні, а один з пароконвектоматів, в якому випікали хліб, сильно посікло осколками.

"Плакати не будемо, руки опускати не будемо. Будемо думати як викручуватися. Хліб буде. Я радію, що всі живі. А все інше – зараз не важливо", – повідомила тоді херсонська активістка ГО "Справа Громад" Оксана Погомій.

Кілька днів знадобилося, щоб знайти і привезти у Херсон нове обладнання, розповідає Порошенко. "Справа Громад" у Херсоні перетворилась на великий гуманітарний хаб – сюди привозять харчові продукти, воду, засоби гігієни – все, що може знадобитися людям з постраждалих регіонів. Команда Порошенка окрім пічки в перші дні після підриву Каховської ГЕС вже організувала кілька гуманітарних конвоїв і привезла понад 150 тонн допомоги, яку далі передають евакуйованим.

Щодня після обіду активісти везуть свіжий хліб військовим на блок-пости. А для поранених у госпіталь готують піцу та солодкі рулети із херсонським варенням. Також хліб безплатно роздають містянам. Тепер, коли в Херсон привозять евакуйованих із затоплених територій, допомагають і їм.

Пекарі кажуть: не думали, що так швидко вдасться замінити розбиту техніку. "Ця пічка робить смачний хліб найсмачнішим. Завдяки їй така скориночка, такий підйом, завдяки їй такий смак, така пропеченість, такий аромат", – пояснюють жінки.

Порошенко повідомив: з моменту запуску пекарні наприкінці грудня 2022 року мешканцям Херсона, області і військовим роздали вже сотню тисяч паляниць.

"У наших ворогів є багато жахливих варварських "традицій війни". Одна з них — позбавляти людей хліба. Під час Голодоморів, під час окупації, і навіть зараз. Є у них таке схиблене збочене бажання — мучити людей голодом. Розбомбити, посікти будівлю уламками, розтрощити обладнання — це те, що зробили росіяни. Але нас нічого не зупинить. Наших пекарів нічого не зупинить. Херсонському нескореному хлібу — бути", – зазначає п’ятий президент.