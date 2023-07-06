Тому усі гілки влади мають сконцентрувати зусилля і виконати перелік рекомендацій Єврокомісії, щоб до кінця року почалися передвступні переговори – каже Порошенко.

"Головну справу зробили наші воїни, а решту ще треба зробити. Не треба шукати інших шляхів. Я почув в Брюсселі фразу – "це не про переговори і не про компроміси". Ми всі переговори завершили тоді, коли отримували статус, а це те, що треба виконати. Припиніть дискусії і працюйте", – зауважив п’ятий президент.

"Моя мета – максимально зробити все, щоб у жовтні Єврокомісія проголосувала за початок переговорів про майбутній вступ України до Євросоюзу. А в грудні Європейська Рада має проголосувати про початок переговорів. Я – оптиміст, але ми маємо дуже-дуже важко працювати, бо від цих двох місяців залежить майбутнє України. Як колись сказав Ландсберґіс – відомий друг України, один із лідерів Литовської держави: НАТО – це про життя, а Євросоюз – це про високі стандарти життя. І коли ми будемо саме так розуміти це, то все у нас буде добре. Цьому було присвячене наше перебування в Брюсселі", – зазначає Порошенко.

"В європейську частину парламентського комітету Асоціації входять справжні друзі України. Там немає жодного байдужого, там немає жодного скептика. Треба навчитися слухати їх рекомендації, бо в них болить серце за Україну. І вони це демонстрували роками. Коли вони говорять, що ми маємо зробити – це така чесна і пряма розмова", – говорить Порошенко.

Він також зауважив: якщо передвступні переговори не почнуться в цьому році – невідомо коли вони взагалі почнуться.

"Це відкине Україну від європейської інтеграції і створить додаткові загрози існування держави", – вважає Порошенко.

Він застеріг від безвідповідального підходу до імплементації відповідних вимог Єврокомісії: "Це і питання незалежності антикорупційної інфраструктури, верховенства права, судової реформи. Треба відкинути ці безглузді законопроєкти, які намагаються знову поставити суди під контроль влади – це суперечить європейським принципам. І питання захисту прав людини, захисту свободи слова, інвестиційний клімат, на який партнери звертають спеціальну увагу. Ми маємо записати, зрозуміти, розпланувати – і нічого важливішого зараз для роботи парламенту немає", – наголошує Порошенко.

"Зараз були представлені всі фракції в делегації, ми говоримо єдиним голосом, однією мовою. Ми замотивовані. Дуже амбітна декларація була прийнята за підсумками нашої роботи в Парламентському комітеті Асоціації. Всі позиції, які Україна має виконати, запропонували європейці. Ми не можемо звідти викидати нічого. Я ще раз підкреслюю – це вже не торги", – констатує п’ятий президент.

"Якщо ми хочемо, щоб Україна була європейською, вона має бути вільною і демократичною. Війна не є виправданням для того, щоб не захищати демократію, антикорупцію, свободу. І додатково до міці українських воїнів ми маємо додати ефективність українського суспільства", – говорить Порошенко.