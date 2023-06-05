Порошенко про обстріл волонтерської пекарні у Херсоні: вже замовляємо все необхідне, щоб відновити роботу
Під час обстрілу в Херсоні "прилетіло" у приміщення волонтерської пекарні. На щастя, люди не постраждали - лише обладнання
"Обладнання швидко відновимо", - цитує пресслужба партії "ЄС" Порошенка.
"Сьогодні росіяни вдарили по нашій пекарні в Херсоні. Дякувати Богу, ніхто не постраждав. Я не знаю, що рухало ними: чи то заздрість, що попри щоденні обстріли херсонці мали свіжий хліб, чи те, що вони жують шкіряні ремені, бо не їсти тижнями — норма для цих виродків", – пише Порошенко.
Як повідомила херсонська активістка ГО "Справа Громад" Оксана Погомій, виведена з ладу одна піч для випікання: "обладнання: одна пічка – мінус. Це погано. А все інше працює. Генератор, слава Богу, не прилетіло".
"Плакати не будемо, руки опускати не будемо. Будемо думати як викручуватися. Хліб буде. Я радію, що всі живі. А все інше, то таке – матеріальне зараз не важливо", – переконана волонтерка.
"Ми в контакті з Оксаною Погомій, і замовляємо усе необхідне, щоб відновити роботу пекарні. Відремонтуємо одну пічку, яка вийшла з ладу. Друга – продовжуватиме випікати хліб, поки що лише для військових, бо воїни – наш пріоритет", – додає Порошенко.
Фото: eurosolidarity.org/
"Звʼязався з нашим хлопцям з Херсону. Дізнався, що їм потрібно, аби знайти та знищити тих виродків, які це зробили. Привеземо. Все. Необхідне", – пише Петро Порошенко.
Як відомо, у листопаді минулого року Петро Порошенко разом із волонтерами купив для звільненого Херсона хлібопекарське обладнання та потужний генератор, пекарню також забезпечили борошном, цукром та іншими необхідними продуктами.
Фото: eurosolidarity.org/
Як розповіла Оксана Погомій, щодня після обіду свіжий хліб активісти везуть на блок-пости. А для поранених у госпіталь готують піцу та солодкі рулети із херсонським варенням. Також хліб безкоштовно роздавали містянам.
Місцева влада намагалася завадити волонтерам, заблокувавши їм доступ у приміщення – попри те, що на той час хліб у Херсон привозили з інших міст, а багато городян після місяців окупації не мали ні роботи, ні коштів.
Утім поліція, яка прибула на виклик, відмовилась "воювати" з активістами. У грудні напередодні Різдва волонтери спекли перший хліб.
"Щодо вас, росіяни, памʼятайте, ви можете забрати у нас хліб, можете забрати наші території, але ви ніколи не заберете у нас свободу. А зі свободою ми повернемо і хліб, і території. А ви і далі будете під батогом жерти свої ремені, бо інакше не вмієте. Помста буде, чекайте", – пише п’ятий президент.
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